Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Реальные зарплаты в России продолжают расти, но темпы этого роста замедляются, а инфляция и политика Центробанка остаются ключевыми факторами неопределенности. Что будет с доходами россиян, ценами и ставками в 2025–2026 годах – в оценках экспертов.





«Темпы роста зарплат могут оказаться как выше, так и ниже темпов роста цен. От этого будет зависеть, насколько реально вырастут или снизятся доходы работающих»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как будут расти зарплаты?

Реальный рост зарплат за вычетом инфляции к концу 2025 года составил 4,5%, сообщил Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам прошлого года. По оценке главы государства, темпы повышения не такие большие, как в 2024-м, но все-таки хорошие. Напомним, что реальные зарплаты в стране с учетом инфляции в декабре 2024 года выросли на 11,3% в годовом выражении.

Если говорить про 2025 год, то на исторически низком уровне находилась безработица – 2,2%, сообщил Путин. Это на уровне предыдущего года.

Комментарии экспертов «Татар-информа» насчет роста зарплат в этом году в целом сходятся: рынок труда будет в напряжении из-за продолжающегося дефицита кадров, а номинальный рост зарплат – неизбежным. Однако оценки динамики реальных доходов существенно расходятся.

«Зарплаты будут номинально расти. Однако темпы роста зарплат могут оказаться как выше, так и ниже темпов роста цен. От этого будет зависеть, насколько реально вырастут или снизятся доходы работающих», – сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Оценки экспертами динамики реальных доходов населения существенно расходятся Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает замедления роста зарплат до 2–3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию.

«Труд по-прежнему один из самых дефицитных ресурсов в России, поэтому безработица останется низкой, рост зарплат – выше долгосрочных средних, несмотря на торможение экономики», – сказала Донец «Татар-информу».

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин, напротив, ожидает устойчивого реального роста на 5-8% выше инфляции, связывая это с резким повышением МРОТ (более чем на 20% до до 27 тыс. рублей) и кадровым дефицитом в отдельных отраслях.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака полагает, что рост зарплат сохранится, но будет неравномерным – по отраслям и компаниям.

«У бизнеса дела идут плохо, поэтому сильно повышать зарплаты они точно не смогут. В среднем, безусловно, какой-то рост будет, но он будет весьма фрагментарный – не во всех отраслях и не на всех предприятиях», – заявил Кульбака.

В целом удается замедлять инфляцию усилиями Центробанка Фото: duma.gov.ru

Что будет с инфляцией?

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам 2025 года констатировал, что в целом удается замедлять инфляцию усилиями Центробанка.

«Была поставлена цель – снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% – 5,7–5,8%», – сказал он.

Для сравнения: по данным Росстата, инфляция в 2024 году составила 9,52%, в 2023 году она была 7,42%.

В 2026 году инфляция будет во многом определяться налоговыми и административными факторами, а не перегревом спроса, как было в минувшие два года. Сильное влияние окажут налоговые изменения для бизнеса и повышение ставки НДС с 20 до 22%.

«Рост НДС отразится на ценах в начале года, но в целом давление на инфляцию в 2026 году будет умеренным, как и в конце 2025 года», – сказала «Татар-информу» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

По мнению профессора КФУ Игоря Коха, инфляция в первой половине года окажется повышенной еще по одной причине: россияне будут активно тратить новогодние выплаты.

«Вероятно, в первые месяцы инфляция может достигнуть 8–9% в годовом выражении. Во второй половине года влияние этих разовых факторов прекратится, и инфляция может снизиться до 4–6% годовых», – считает Кох.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что в 2026 году россияне станут свидетелями двух противоборствующих тенденций.

«Рост издержек будет вынуждать бизнес повышать цены, а торможение экономики будет приводить к снижению спроса, препятствуя этому повышению. Поэтому ситуация на разных рынках будет разной. Средние цифры роста цен могут перестать вообще что-то реальное отображать», – считает он.

По данным ЦБ РФ

Что будет с ключевой ставкой?

В 2025 году ключевая ставка в России снизилась с рекордно высокого уровня в 21% до 16% к середине декабря. Заключительное в прошлом году решение по ключевой ставке по стечению обстоятельств состоялось в день итоговой пресс-конференции Путина.

«Центральный банк находится под постоянным давлением, здесь много спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой. <...> У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые им решения. И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны. В целом Банк России не только справляется, но и действует достаточно ответственно», – прокомментировал Президент.

Эксперты «Татар-информа» считают, что Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но скорость и уровень ключевой ставки остаются предметом дискуссии. Балынин подчеркивает, что снижение более чем на 1–1,5 процентных пункта за одно заседание маловероятно, а Кульбака указывает на привязку решений ЦБ к показателям инфляции.

«ЦБ остается консервативным, и в начале года на фоне эффекта НДС снижение ставки будет осторожным. Однако с весны ждем возврата ЦБ к более широким шагам снижения ставки на фоне заметного торможения экономики. Можем выйти на уровень ключевой ставки 14% к середине года и 10% на конец 2026 года», – считает Донец.

«Полагаю, что мы вполне можем увидеть к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 11–12,5%», – прогнозирует Балынин.

«К концу 2026 года можно ожидать снижения до 11–13%», – считает Кох.

«Банковский вклад будет оставаться и в 2026 году самым лучшим финансовым инструментом для размещения сбережений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что будет со ставками по вкладам и кредитам?

Ставки по вкладам и кредитам в 2026 году будут снижаться вслед за ключевой ставкой. Это базовый сценарий для всех экспертов, разногласий по этому направлению нет.

«Тем не менее банковский вклад, по моему мнению, будет оставаться и в 2026 году самым лучшим финансовым инструментом для размещения сбережений. По сути, это инструмент с нулевым риском и высоким уровнем доходности, поскольку средства в банках застрахованы Агентством по страхованию вкладов до 1,4 млн рублей с учетом начисленных процентов», – сказал Балынин.

В первой половине 2026 года эффект снижения ключевой ставки будет ограниченным: банки и заемщики скорее всего окажутся осторожными. Россияне и бизнес, вероятнее всего, начнут активнее оформлять кредиты во второй половине года.

«Снижение ключевой ставки будет вести к постепенному снижению кредитных и депозитных ставок, а значит – к перераспределению интереса сберегателей от депозитов в инвестиционные инструменты – фондовый рынок и недвижимость. Однако это скорее история второго полугодия», – считает Донец.