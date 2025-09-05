Жилье по соципотеке под 7%: условия новой программы для семей участников СВО в Татарстане

В Татарстане стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. Благодаря ей военнослужащие и их близкие смогут быстрее получить собственное жилье на льготных условиях. О первых новоселах, условиях программы и мнениях экспертов – в материале «Татар-информа».





Фото: Михаил Захаров / © «Татар-информ»

«Это вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной»

В Татарстане на минувшей неделе стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. О ее запуске Раис РТ Рустам Минниханов заявил во время празднования 30-летия Госжилфонда и 10-летия жилого района «Салават Купере».

Минниханов напомнил, что 2025 год был объявлен в нашей стране и республике Годом защитника Отечества.

«В его рамках рад сообщить о запуске новой важной программы по предоставлению жилья участникам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря этому защитники Отечества, а также члены их семей получают первоочередное право выбора жилого помещения в рамках программы социальной ипотеки. Это решение – наш вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной», – заявил Минниханов.

Программа, разработанная Госжилфондом по поручению Раиса РТ, позволит семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке в приоритетном порядке.

Воспользоваться данным правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана:

по частичной мобилизации;

заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах РТ;

заключивших контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.

Семьи должны нуждаться в жилье, то есть на одного человека должно приходиться менее 18 кв. метров. Также их доход должен быть не ниже прожиточного минимума, а сами они прописаны в Татарстане. Возраст и место работы значения не имеют. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации.

«Рустам Нургалиевич всегда подчеркивает необходимость поддержки семей участников специальной военной операции. Новая жилищная программа от Госжилфонда – одно из многих решений, направленных на улучшение качества жизни семей участников СВО, которые приняты в республике по поручению Раиса РТ», – поделился с «Татар-информом» исполнительный директор ГЖФ Марат Зарипов.

Фото: kzn.ru

Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной

Напомним, что социальная ипотека выдается Госжилфондом при Раисе РТ сроком до 28,5 года под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тыс. рублей на каждого ребенка.

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи» – в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики.

Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в «Салават Купере» стоимость квартир в новых домах стартует от 111,2 тыс. рублей, тогда как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тыс. рублей за квадратный метр.

Фото: © «Татар-информ»

Первая семья уже получила квартиру в «Салават Купере» по новой соцпрограмме

Первой, кто получил жилье по новой программе социальной ипотеки, стала семья Латыповых. Супруга бойца СВО Аделя Латыпова, Алина, вместе с детьми получила ключи от двухкомнатной квартиры в доме в «Салават Купере».

Ранее семья стояла на учете по другой программе соципотеки, рассчитывая получить квартиру лишь в 2027 году. Новая инициатива позволила им улучшить жилищные условия на два года раньше. До этого они проживали в съемной квартире.

Глава семьи Адель Латыпов участвует в специальной военной операции с 2022 года, он был призван в рамках частичной мобилизации. Мужчина награжден медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны РФ», «Участник специальной военной операции» и медалью «В память 1000-летия Казани».

Расим Баксиков подчеркнул важность новой программы социальной ипотеки для участников специальной военной операции и их семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы ответственны перед защитниками Родины, и каждый регион к этому должен стремиться»

Участник СВО, Герой России из Татарстана, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков подчеркнул важность новой программы социальной ипотеки для участников специальной военной операции и их семей.

По его словам, льготный кредит на покупку жилья под 7% годовых особенно актуален для мобилизованных, многие из которых живут в районах. Он дает им возможность обзавестись собственной квартирой.

«Мы ответственны перед защитниками Родины, и каждый регион к этому должен стремиться. Поскольку мы являемся одним из флагманов России и в экономическом развитии, и в социальном, я очень рад, что Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов принял такое решение в отношении участников специальной военной операции. Они доказали своим характером, кровью и потом, что они достойны жить по современным критериям жизни», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Баксиков также отметил, что высокие цены на квартиры и запредельные ставки по рыночной ипотеке сегодня значительно усложняют покупку собственного жилья. Особенно непросто в этом плане семьям бойцов СВО – когда глава семьи находится на фронте, платить большие кредиты непросто.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы Татарстана составила 242,4 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 197,5 тыс. рублей Фото: © «Татар-информ»

Напомним, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖ), сегодня медианная ставка по рыночной ипотеке достигает 23,4%. При этом в августе средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы Татарстана составила 242,4 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 197,5 тыс. рублей.

«Скажу также не как депутат, а как участник специальной военной операции. Я был бы очень рад, если бы в свое время у меня была такая возможность взять квартиру по ипотеке. Не по обычной – с гигантскими процентами, которые пришлось бы выплачивать 30 лет, а по льготной. Я благодарен Раису Татарстана за эту инициативу – это очень серьезный шаг навстречу мне и другим участникам СВО со стороны республики. Поэтому я это решение искренне приветствую», – добавил Баксиков.

По его мнению, социальная ипотека – это своевременная и значимая мера, которая не только поможет участникам СВО и их семьям получить достойное жилье, но и одновременно укрепит социальную ответственность государства перед защитниками Родины.

Евгения Коцарь: «Для наших семей, которые живут в ожидании и тревоге, возможность решить жилищный вопрос – это не просто квадратные метры, это глоток воздуха» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не просто квадратные метры, а глоток воздуха»

Член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, руководитель волонтерского движения «За Победу! Казань», супруга бойца СВО Евгения Коцарь также отметила значимость запуска в Татарстане новой программы социальной ипотеки для участников спецоперации.

«Для наших семей, которые живут в ожидании и тревоге, возможность решить жилищный вопрос – это не просто квадратные метры, это глоток воздуха, это уверенность в завтрашнем дне для нас и для наших детей. Это очень важно – знать, что о нас помнят и стараются помочь на таком высоком уровне», – сказала собеседница информагентства.

Коцарь также поблагодарила руководство республики и лично Раиса РТ Рустама Минниханова за поддержку. Она отметила, что искренне порадовалась за семью Латыповых, ведь полученная квартира станет для них большой помощью и значительно облегчит решение жилищного вопроса.

В регионе действуют разные меры поддержки: карта «Батыр», предоставляющая возможность бесплатного посещения спортивных и культурных учреждений Фото: © «Татар-информ»

По ее словам, в целом в Татарстане семьям участников СВО предоставляют всестороннюю и весомую поддержку. В регионе действуют разные меры: карта «Батыр», предоставляющая возможность бесплатного посещения спортивных и культурных учреждений, единовременные выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей участников СВО, бесплатное питание в школах и посещение детских садов.

Одна из самых значимых, по мнению Коцарь, программа – это «Батырлар. Герои Татарстана». Инициатива помогает военнослужащим адаптироваться на гражданской службе.

«Эта программа – настоящий социальный лифт для наших защитников. Она позволяет ребятам реализовать себя уже на гражданке, почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне», – подытожила Евгения Коцарь.

Юрий Суворов: «Далеко не у всех ребят, которые были мобилизованы и сейчас находятся в зоне СВО, все в порядке с жилищным вопросом. Для многих из них это по-прежнему актуальная проблема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Защитники Родины должны иметь хорошее жилье»

Программа социальной ипотеки станет хорошим подспорьем для бойцов специальной военной операции и их семей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Союза Десантников по РТ Юрий Суворов.

«Далеко не у всех ребят, которые были мобилизованы и сейчас находятся в зоне СВО, все в порядке с жилищным вопросом. Для многих из них это по-прежнему актуальная проблема. Поэтому я считаю, что программа социальной ипотеки – это замечательное событие для них самих и для их семей. Те, кто защищает Родину, должны иметь хорошее жилье», – отметил собеседник информагентства.

Суворов также подчеркнул, что Татарстан часто становится пилотным регионом для тестирования разного рода инициатив – другие республики, области, края берут с него пример. Социальная ипотека под 7% для бойцов СВО и их семей может стать очередным таким положительным ориентиром.

В целом же Татарстан всесторонне поддерживает участников специальной военной операции – направляет гуманитарную помощь «за ленточку», помогает их семьям решить финансовые и социальные вопросы.

«В Татарстане поддержка очень мощная: как с «гуманитаркой», так и относительно разных социальных услуг. Во всех районах республики стараются помочь, как только могут. Главы муниципалитетов активно включились в работу, помогают организовывать сбор и доставку помощи для ребят», – подытожил Юрий Суворов.