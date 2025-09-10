Соципотека для участников СВО: главное о новой жилищной программе в Татарстане

В Татарстане стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. Кто сможет получить квартиры по льготной ставке 7% и как оформить заявку, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Булат Гилманов сообщил, что программа, разработанная Госжилфондом по поручению Раиса РТ, позволит семьям участников СВО получить квартиры по соципотеке под 7% в приоритетном порядке

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто может оформить соципотеку по новой программе?

В Татарстане на минувшей неделе стартовала новая программа социальной ипотеки для семей участников СВО. О ее запуске Раис республики Рустам Минниханов заявил во время празднования 30-летия Госжилфонда и 10-летия жилого района «Салават Купере».

Программа, разработанная Госжилфондом по поручению Раиса РТ, позволит семьям участников СВО получить квартиры по социальной ипотеке под 7% годовых в приоритетном порядке, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

Воспользоваться правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана:

по частичной мобилизации;

заключивших контракты для участия в СВО в военных комиссариатах РТ;

заключивших контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.

На тех, кто призывался или заключал контракт через другие субъекты РФ, меры не распространяются.

Кроме того, если семья намеренно ухудшила жилищные условия, продав или подарив свою квартиру, то она сможет воспользоваться правом на соципотеку только спустя три года.

Семьи должны нуждаться в жилье, то есть на одного человека должно приходиться менее 18 кв. метров. Также доход членов семьи должен быть не ниже прожиточного минимума, а сами они прописаны в Татарстане. Возраст и место работы значения не имеют. При этом ограничений по месту работы и возрасту нет.

Как оформить заявку и какие документы потребуются

Подать заявление по новой жилищной программе участники спецоперации и их семьи смогут уже в начале октября. Для этого необходимо будет обратиться в исполком по месту регистрации, при этом участник СВО должен присутствовать лично.

«Покупка квартиры в ипотеку – это не за хлебом сходить, не спонтанное решение. Ипотека – это кредит, обязательство. Поэтому мы ожидаем, что участник СВО вернется, либо будет в командировке, и примет спокойное решение с семьей», – подчеркнул Булат Гилманов.

Позже появится возможность подать заявку через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг РТ. Соответствующие механизмы сейчас отлаживают с профильными ведомствами.

Основные документы, которые потребуются: выписка из ЕГРН, справка 2-НДФЛ, трудовые книжки, справки из военкомата, подтверждающие статус военнослужащего. Остальные документы аналогичны тем, что подают при оформлении стандартной соципотеки.

Подать заявление по новой жилищной программе участники спецоперации и их семьи смогут уже в начале октября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К сожалению, сроки рассмотрения заявок я сейчас не смогу прокомментировать. Но если участник СВО приехал на месяц, теоретически он может подать документы и успеть заключить договор. Если это короткий срок – две недели, он сможет, по крайней мере, оформить заявление и уже в следующий отпуск заключить договор. То есть – идти поэтапно», – отметил Гилманов.

В случае гибели участника СВО, его семья также имеет право получить квартиру по новой программе соципотеки. Подать документы смогут супруги или дети погибших, предоставив соответствующую справку из военкомата.

Где будут выдавать соципотечные квартиры участникам СВО

В ГЖФ заверили, что смогут обеспечить жильем всех нуждающихся бойцов. Однако при этом важно, чтобы заявитель подходил под критерии программы.

«Мы готовы каждого встретить и обеспечить жильем, возможности у нас имеются в рамках инвестиционной программы жилищного фонда. Пока прогнозировать какие-то конкретные цифры не могу», – уточнил Булат Гилманов.

Тем, кто заявится в Казани, выдавать квартиры будут в «Салават Купере», в других муниципалитетах – в зависимости от программ ГЖФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в этом году ГЖФ планирует ввести порядка 160 тыс. кв. метров или 3,2 тыс. квартир.

«У нас есть небольшой профицит жилья, поэтому в этом году мы точно справимся. При необходимости, на следующий год скорректируем программу», – отметил он.

Тем, кто заявится в Казани, выдавать квартиры будут в «Салават Купере», в других муниципалитетах – в зависимости от программ ГЖФ.

Напомним, что социальная ипотека выдается Госжилфондом при Раисе РТ сроком до 28,5 года под 7% годовых, размер первоначального взноса составляет от 10% от стоимости квартиры. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет полагается безвозмездная субсидия в размере 200 тыс. рублей на каждого ребенка.

Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в «Салават Купере» стоимость квартир в новых домах стартует от 111,2 тыс. рублей, тогда как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тыс. рублей за квадратный метр.

«Жилье, которое мы предоставляем, уже в чистовой отделке. Можно заезжать и уже сразу там жить», – подчеркнул Булат Гилманов.

Рамиль Сафин отметил значимость новой программы соципотеки для участников СВО и их семей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Жилищный вопрос – самый главный для семей»

Программа социальной ипотеки станет хорошим подспорьем для бойцов специальной военной операции и их семей, ведь жилищный вопрос – один из самых острых для них, считает Булат Гилманов.

«Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов всегда говорит, что нужно поддерживать участников СВО. Жилищный фонд в этом вопросе решил не оставаться в стороне и тоже поддержать их. Жилищный вопрос – это самый главный вопрос для семей. Если такая необходимость есть, почему бы не помочь, чтобы у них был свой тыл, где они спокойно смогут жить и радоваться жизни», – отметил он.

Замначальника Управления жилищной политики Казани Рамиль Сафин также отметил значимость новой программы соципотеки для участников СВО и их семей.

«Мы, соответственно, тоже поддерживаем данное постановление. Для органов местного самоуправления основная обязанность – это обеспечение имуществом малоимущих и нуждающихся граждан. Благодаря новой программе участники СВО и их семьи смогут улучшить свои жилищные условия», – подытожил он.