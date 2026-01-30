Выдачу семейной ипотеки ограничат, а соцвыплаты индексируют: гид по новым законам февраля

В феврале произойдут изменения в законах и нормативных правовых актах России, которые коснутся ипотеки, получателей социальных выплат, продавцов и покупателей. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





Вводится принцип «Одна семья – одна льготная ипотека». Супруги обязаны выступать созаемщиками по одному договору

Одной семье – одну льготную ипотеку

С 1 февраля изменятся правила выдачи льготной ипотеки под 6%. Вводится принцип «Одна семья – одна льготная ипотека». Супруги обязаны выступать созаемщиками по одному договору.

С декабря 2023 года в России действовало правило «одна семейная ипотека», однако на практике ограничений почти не было. Супруги могли брать льготные кредиты отдельно, а также пользоваться разными программами – семейной, IT-ипотекой, дальневосточной и другими.

Новый принцип направлен на исключение случаев злоупотребления льготой, когда супруги приобретали по две квартиры и перепродавали жилье или сдавали его в аренду. В таких ситуациях госпрограмма фактически использовалась как инвестиционный инструмент, а не как поддержка семей.

«Изначально программа «семейная ипотека» задумывалась как поддержка молодых семей. Покупка недвижимости исключительно как инвестиции не является такой поддержкой. Поэтому решение оставить одну ипотеку на одну семью выглядит правильным. Семьи, способные взять две ипотеки, вряд ли нуждаются в улучшении жилищных условий, это чаще инвестиционные сделки», – прокомментировал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Он добавил, что ограничение количества семейных ипотек снизит количество сделок, что негативно скажется на застройщиках.

Маткапитал за двоих детей приблизится к 1 млн рублей

С 1 февраля планово будут проиндексированы социальные выплаты. Повышение коснется семейных и детских пособий, материнского капитала, льготных выплат, ежемесячных денежных выплат льготникам и пособия по безработице.

«Сорок различных видов социальной поддержки с февраля будут увеличены. Индексация проводится с учетом реального роста цен, по данным Росстата. Все выплаты, не привязанные к минимальному размеру оплаты труда, увеличатся примерно на 5,6%», – прокомментировала «Татар-информу» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Материнский капитал увеличится следующим образом:

на первого ребенка – с 690 267 до 728 922 рублей;

на второго и последующих детей (если не получали на первого) – с 912 162 до 963 243 рублей;

на второго ребенка (если пособие уже получено на первого) – с 221 895 до 234 321 рублей.

Повышение распространяется как на новые сертификаты, так и на неиспользованные остатки средств.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка после февральской индексации вырастет до 28 456 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 10 837 рублей, максимальный – 83 021 рубль.

Ежемесячная выплата Героям Труда СССР и РФ составит 103 693 рубля, полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 76 473 рубля, ветеранам боевых действий – 4 839 рублей, инвалидам I группы – 6 157 рублей, инвалидам II группы – 4 397 рублей, инвалидам III группы – 3 520 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице достигнет 15 886 рублей. Размер компенсации на погребение увеличится до 9 679 рублей.

Надбавку к пенсии летчикам и шахтеров повысят

В феврале пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии бывших пилотов и сотрудников угольной промышленности. Эти выплаты положены за работу в тяжелых, опасных и вредных условиях.

Летчики имеют право на надбавку при стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Шахтеры должны проработать не менее 25 лет в угледобывающей отрасли или на строительстве шахт, хотя для отдельных профессий допускается стаж от 20 лет.

Размер доплаты индивидуален и зависит от длительности специального стажа, условий работы и суммы страховых взносов за предыдущий квартал. Надбавки пересматриваются четыре раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. Их назначение происходит автоматически на основе данных о стаже и отраслевых реестров без подачи дополнительных заявлений.

Новые условия возврата и компенсаций за бракованные товары

С 1 февраля 2026 года вступают в силу изменения в законе о защите прав потребителей. Теперь суд в некоторых случаях не сможет автоматически взыскивать с продавцов штраф в размере 50% от суммы, присужденной покупателю.

Штраф не применят, если нарушение произошло по вине потребителя – например, он не передал товар на проверку или не забрал его после ремонта. Продавца также освободят от санкций, если он не смог выполнить требования из-за действий поставщика при условии, что магазин добросовестно выбрал контрагента.

Продавец также избежит штрафа, если до обращения в суд стороны заключили медиативное соглашение.

Размер неустойки теперь ограничен: она не может превышать стоимость товара. При возврате технически сложных изделий компенсацию будут рассчитывать с учетом износа и года выпуска, исходя из рыночной стоимости аналогичного товара. Это касается автомобилей, мотоциклов, смартфонов, компьютеров, ноутбуков, телевизоров, игровых приставок и бытовой техники.

Если продавец сознательно вводил покупателя в заблуждение о характеристиках, степени износа или годе выпуска товара, компенсацию выплатят без учета износа.

Маркировка меховых изделий

С 11 февраля на территории стран ЕАЭС требования системы «Честный знак» распространятся на изделия из натурального меха, включая шубы, меховые воротники, перчатки и аналогичные товары.

