Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых у иноагентов появятся новые сложности, детям перестанут продавать опасные товары, а на госуслугах можно будет оформить самозапрет на кредит. Полный разбор новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 марта 2025 года неиспользуемые земли сельхозназначения, дачи, огороды, а также участки под строительство жилья по истечении определенного срока будут изымать у собственников

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Включается счетчик для нерадивых дачников

С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, согласно которому неиспользуемые земли сельхозназначения, дачи, огороды, а также участки под строительство жилья по истечении определенного срока будут изымать у собственников.

К земельным участкам, которые находятся в черте населенных пунктов, – ИЖС, личным подсобным хозяйствам, садоводствам – будут установлены требования о начале их освоения в течение трех лет.

Для тех, кто приобрел земельные участки до вступления закона в силу, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года, а для собственников, которые приобрели участки после вступления в силу закона, – со дня регистрации права. «Татар-информ» ранее подробно писал о том, как, когда и за что будут изымать бесхозные участки.

С марта вступает в силу закон, который поможет защитить тех, кто строит частный дом через подрядчика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Защита денег при строительстве дома

С марта вступает в силу закон, который поможет защитить тех, кто строит частный дом через подрядчика.

Раньше эскроу-счета были обязательны только при строительстве целых поселков. Если же подрядчик строил дом на участке частного владельца, такой способ расчетов был возможен, но не очень понятен. Новый закон упростит эту процедуру.

Теперь деньги подрядчику можно будет перевести на эскроу-счет. Он получит оплату только после завершения строительства. Это снизит риск потерять деньги, если подрядчик не выполнит свои обязательства. Однако пользоваться эскроу-счетом будет необязательно – только если заказчик и подрядчик договорятся об этом.

А вот тем, кто хочет взять льготную ипотеку, например, «Семейную» или IT-ипотеку, придется использовать эскроу-счет. Такое правило действует с июля прошлого года.

Еще одно нововведение: с марта можно будет отправлять на эскроу-счет материнский капитал, если дом строится по договору подряда.

С марта вступает в силу закон, обязывающий владельцев частных домов и других построек регистрировать их сразу после завершения строительства Фото: © «Татар-информ»

«Построил – оформи»

С марта вступает в силу закон, обязывающий владельцев частных домов и других построек регистрировать их сразу после завершения строительства. Раньше ставить здания на кадастровый учет и оформлять права собственности было необязательно.

Теперь действует правило «построил – оформи», и использовать здание можно только после регистрации.

Кроме того, закон требует соблюдать назначение земельного участка. Это поможет предотвратить случаи, когда вместо частного дома на участке появляется магазин или автосервис.

Также владельцы построек, расположенных на государственных или муниципальных землях, обязаны оформить право собственности или аренды на эти участки.

Несовершеннолетние в России не могут купить безалкогольные тонизирующие напитки и потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения Фото: © «Татар-информ»

Детям перестанут продавать зажигалки и энергетики

Несовершеннолетние в России не могут купить алкоголь и сигареты, а с 1 марта под запрет попадет еще два вида товаров.

Первый – это безалкогольные тонизирующие напитки, а именно энергетики.

Второй – потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. К ним относятся, например, зажигалки и баллончики для их заправки.

Подростки могут использовать их для сниффинга, когда токсическое опьянение достигается после вдыхания паров и газов. Это может грозить проблемами с сердцем вплоть до его остановки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с 2016 года от сниффинга погибли более 800 детей.

С завтрашнего дня продавцы обязаны будут проверять возраст покупателя и будут вправе требовать документ, подтверждающий достижение 18 лет. Установлена ответственность за нарушение закона в виде штрафов. За продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним физлицо оштрафуют на 60 тыс. рублей, за продажу энергетиков – до 50 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы исчисляются сотнями тысяч рублей.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец еще в 2021 году предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Важно оградить детей от энергетических напитков, от газосодержащих приборов. Это позволит сохранить нам жизнь и здоровье наших детей. Конечно же, кто-то может возразить, что дети все равно могут кого-то попросить купить эти опасные вещи для них, но тогда это будет уже ответственность тех взрослых, которые нарушили закон. Я благодарна нашим законодателям, которые поддерживают мои инициативы. И этот закон сделает жизнь наших детей безопаснее и лучше», – сказала Волынец «Татар-информу».

Запрет на продажу энергетиков и газосодержащих товаров бытового назначения до 1 марта уже действовал в ряде регионов. Например, с ноября 2022 года – в Татарстане.

«Закон об энергетиках был принят по предложению Татарстана, успешно прошел апробацию», – пояснил «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

С 1 марта россияне могут оформить на портале госуслуг самозапрет на кредиты, чтобы оградить себя от аферистов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый способ обезопасить себя от кредитных мошенников

С 1 марта россияне могут оформить на портале госуслуг самозапрет на кредиты, чтобы оградить себя от аферистов. Только за прошлый год злоумышленники оформили на своих жертв кредиты почти на 13 млрд рублей.

В случае если на клиента оформлен самозапрет, банки и микрофинансовые организации не смогут выдать заем. Снять запрет можно на тех же госуслугах – ограничение перестанет действовать через два дня. Оформлять самозапрет на кредит и отказываться от него можно неограниченное число раз.

«Самозапрет – это не как кодирование для алкоголиков, которые пытаются не выпить лишнюю рюмку. Инструмент направлен на то, чтобы ваша возможность брать кредиты была защищена от мошенников, чтобы на вас не могли взять кредит. Именно в этом состоит заграждение. На госуслугах вы ставите самозапрет, и никто не может на ваше имя оформить кредит. Это простая, но действенная защита, приемлемая для большинства людей», – считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Иностранных агентов обязали в течение 15 дней после получения такого статуса открыть специальный рублевый счет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иноагентов обяжут заводить рублевые счета, но деньги с них могут забрать в бюджет

Иностранных агентов обязали в течение 15 дней после получения такого статуса открыть специальный рублевый счет. На них нужно будет зачислять полученные в России деньги от продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, проценты по вкладам, доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Получить эти деньги иноагенты смогут, только когда статус «иноагент» с них снимут. Кроме того, деньги со спецсчета смогут взыскать в бюджет по решению суда. Закон распространяется на всех иноагентов – на тех, кто получил этот статус как до 1 марта, так и после.

«Я голосовал двумя руками за. Конечно же, эти деньги надо хранить на спецсчетах. Мы уже видим, как эти средства направляются на финансирование ВСУ и покупку оружия против наших солдат. Мы будем ставить надежный заслон и прекратим всю эту деятельность», – высказался депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

С марта 2025 года большинству продавцов придется установить кассовые аппараты Фото: © «Татар-информ»

На рынках и ярмарках теперь обязаны использовать кассы

Раньше на рынках часто торговали без кассовых чеков. С марта 2025 года большинству продавцов придется установить кассовые аппараты. Исключение сделали только для фермеров, которые продают свою продукцию на небольших торговых точках (до 15 кв. м); предпринимателей, работающих на ярмарках выходного дня, если там меньше 50 торговых мест, сельскохозяйственных кооперативов.

Теперь покупатели смогут получать чеки и быть уверенными, что не переплатили, а продавцы – работать официально.

Сразу несколько изменений в Трудовой кодекс, которые приняты в пользу сотрудников Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Неиспользованные отгулы при увольнении начнут возмещать деньгами

Сразу несколько изменений в Трудовой кодекс, которые приняты в пользу сотрудников. Первое – теперь за обучение новых коллег или стажеров будут доплачивать. Сколько именно – работодатель должен прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Второе – при увольнении неиспользованные отгулы больше не будут сгорать, если ими не воспользовались в течение года. За них положена компенсация в размере разницы между повышенной оплатой за работу в такие дни и уже выплаченной суммой.

Третье – появились требования к размещению аптечек на работе. Должен быть выпущен приказ или положение, в котором определено, где и сколько аптечек должно быть, кто должен контролировать их срок годности и наполнение. Место хранения аптечек для сотрудников должно быть отмечено специальным знаком и быть указано на планах эвакуации.