Минсельхоз России рассказал, когда ждать снижения цен на яйца

На этой неделе в Россию поступят яйца из Азербайджана, а через две-три — из Турции. Завершается процесс обнуления импортных пошлин на такие поставки, рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Яйца — это вообще сезонный продукт. В это время всегда цена на них возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, — цены продолжают расти. Но тем не менее должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — заявил он. (Видеофрагмент с площадки XXI съезда «Единой России» опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.)

Министр добавил, что ведется работа и внутри страны. Улучшены меры поддержки как для производителей яиц, так и мяса птиц для стимулирования производства. Также продолжается работа с торговыми сетями, чтобы они заключали договоры напрямую с производителями.

Напомним, что во время прямой линии Президент России Владимир Путин объяснил скачок цен на яйца в стране «сбоем в работе Правительства». Минсельхозпрод РФ объявил, что планирует решить проблему обнулением пошлин на импортную продукцию из ряда стран.