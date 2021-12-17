Россия ограничит въезд для прибывающих из Кении иностранцев

Россия с 19 декабря ограничит въезд для прибывающих из Кении граждан иностранных государств. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

Запрет на въезд коснется как постоянно проживающих на территории африканской страны, так и находившихся на ее территории на протяжении последних 14 дней.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минтранс РФ должны обеспечить организацию экспресс-тестирования на Covid-19 граждан России, прибывающих из Кении.

Помимо этого, приезжающим из Кении россиянам придется в течение 14 дней после прибытия находиться на изоляции с прохождением двукратного ПЦР-тестирования. Проконтролировать организацию карантина поручено Роспотребнадзору.

Ранее власти России ограничили въезд из Гонконга и девяти стран Африки. Возвращающихся из этих государств туристов также обязали сдавать два ПЦР-теста и соблюдать самоизоляцию. Причиной введения этих мер стало появление омикрон-штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла темпы распространения омикрон-штамма в мире пугающими. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового варианта. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».