Россия ограничит въезд из Гонконга и девяти стран Африки из-за штамма «омикрон»

Россия с воскресенья, 28 ноября, из-за нового штамма B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2, получившего название по греческой букве «Омикрон», ограничит въезд иностранцев, проживающих в Гонконге и девяти странах юга Африки. Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС.

C 00.00 28 ноября 2021 года окажется ограничен въезд на территорию России иностранцев, живущих в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Королевстве Лесото, Республике Намибия, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик, Республике Мадагаскар, Королевстве Эсватини и Объединенной Республике Танзания, а также в китайском специальном административном районе Гонконг.

При этом запрет затронет и «иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней». Ростуризм должен проинформировать туроператоров о соответствующем решении.

В свою очередь граждане России, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Эта же мера затронет и иностранцев из трех последних государств.

Кроме того, приостановка авиасообщения с Танзанией, действующая с 15 апреля 2021 года, продлена до 1 февраля 2022 года включительно.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями возник в ЮАР, но был впервые выявлен в Ботсване. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Израиле и Бельгии. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство.