Туристов из Африки обязали сдавать два ПЦР-теста и соблюдать самоизоляцию по прилете в РФ

Путешественники, прибывающие в Россию из ряда африканских стран, должны будут сдавать два ПЦР-теста на выявление Covid-19. Постановление руководителя Роспотребнадзора размещено на сайте правовой информации.

«Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — сказано в документе.

В список стран, которые были перечислены в постановлении, вошли Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Специальный административный район Гонконг. При этом меры не касаются членов экипажей самолета или морского судна, осуществляющих перевозку.

Согласно документу, туристам нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней со дня прибытия. Ограничения вступают в силу с завтрашнего дня.