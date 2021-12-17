Глава Роспотребнадзора: Темпы распространения омикрон-штамма в мире пугают

Темпы распространения омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в мире пугают. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на „омикрон“, то же самое в Южной Африке», — заметила главный санитарный врач страны.

«Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — констатировала в связи с этим Попова. До этого она допустила последовательное распространение этого варианта Covid-19 в РФ.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». В Великобритании умер первый пациент, инфицированный им. На сегодняшний день штамм выявлен в 86 странах.

В России идентифицированы уже 25 случаев заражения новым вариантом коронавируса. Кроме того, его обнаружили в Южной Корее у приехавшего из РФ. Правительство страны разработало план борьбы с распространением «омикрона» и направило его на рассмотрение Президенту России Владимиру Путину.