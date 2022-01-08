Российская авиация перебросила армянских миротворцев в Казахстан

Самолеты военно-транспортной авиации РФ доставили армянские военные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан для стабилизации ситуации с массовыми волнениями на улицах Алма-Аты, сообщила РИА Новости Минобороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — отметили в ведомстве.

Ранее Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

Напомним, в последние дни жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.