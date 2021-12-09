Роспотребнадзор назвал основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

«В настоящее время <…> можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — перечислила признаки заболевания вариантом «омикрон» доктор медицинских наук.

Вместе с тем, по словам Руженцовой, эти симптомы могут сопровождаться типичными для Covid-19 поражениями легких и других органов. На данный момент данных об особенностях проявления болезни, вызываемой новым штаммом, немного, но скоро их станет больше, уточнила эксперт.

При этом младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Дарья Хавкина напомнила о таком признаке заболевания штаммом «омикрон» у детей, как сыпь. Высыпания встречаются у 15% маленьких пациентов, добавила она.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Университет Гонконга впервые показал фото нового варианта Covid-19. Он уже обнаружен в 57 странах мира. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с ним.