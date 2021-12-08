Университет Гонконга впервые показал фото омикрон-штамма Covid-19

Университет Гонконга опубликовал микрофотографию нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Изображение было сделано при помощи электронного микроскопа, сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой вуза.

В работе были задействованы исследователи в области патологии и вирусологии и другие специалисты университета. На микрофотографии показана клетка (Vero E6) почки обезьяны, инфицированная омикрон-штаммом.

При этом специалисты представили фотографию как при малом, так и большом увеличении. Они указали на повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные частицы вируса.