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Ру Тат
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Наука и образование
8 декабря 2021  08:50

Университет Гонконга впервые показал фото омикрон-штамма Covid-19

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Университет Гонконга опубликовал микрофотографию нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Изображение было сделано при помощи электронного микроскопа, сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой вуза.

В работе были задействованы исследователи в области патологии и вирусологии и другие специалисты университета. На микрофотографии показана клетка (Vero E6) почки обезьяны, инфицированная омикрон-штаммом. 
При этом специалисты представили фотографию как при малом, так и большом увеличении. Они указали на повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные частицы вируса.

 

Фото: университет Гонконга

#коронавирус #омикрон #фотография
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