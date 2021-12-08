Врач рассказал о необычном симптоме омикрон-штамма Covid-19

При омикрон-штамме коронавирусной инфекции у зараженных может проявиться «необычная» сыпь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова британского врача Дэвида Ллойда.

В эфире канала Sky News медик заявил, что при течении болезни у детей и взрослых обнаруживается ряд отличий. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — добавил специалист.

По его словам, похожие высыпания встречались у зараженных Covid-19 и раньше, однако очень редко. Теперь с появлением «омикрона» число таких пациентов увеличилось до 15%.

«Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как „дельта“, и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», — заявил Ллойд.