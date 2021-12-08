ВОЗ рассказала о ситуации с омикрон-штаммом Covid-19 в мире

В настоящее время штамм «омикрон» выявлен в 57 странах мира, однако цифра еще продолжит расти. Этот вариант вируса может оказать серьезное влияние на сценарий развития пандемии, но для его оценки необходимы дополнительные сведения. Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщает РИА Новости.

«Некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом. Необходимо внимательно отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли этот вариант Covid-19 превзойти знаменитую „дельту“», — заявил эксперт.

Он обратился ко всем государствам с призывом усилить темпы тестирования на вирус, а также его выявление и секвенирование. Гебрейесус подчеркнул, что данные, поступающие из Африки, говорят о вероятности повторного заражения омикрон-штаммом. Однако болезнь при нем может быть менее опасной, чем при «дельте».

«Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться этот штамм. Если страны будут ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то можно считать, что мы уже проиграли», — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.