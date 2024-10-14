Росавиация: Завершена реконструкция перрона в аэропорту Казани

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В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая завершена реконструкция пассажирского перрона, воздушная гавань полностью готова к саммиту БРИКС. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на совещании, которое провел министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Завершили строительство перрона на площадке аэропорта Казани. Выдали разрешение на ввод. Сегодня начинается процедура сертификации. В целом у нас аэропорт Казани полностью готов к проведению [саммита] БРИКС», — проинформировал докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к саммиту БРИКС в аэропорту Казани за 7,7 млрд рублей реконструируют перрон. Половина необходимых средств была выделена из федерального бюджета. После реконструкции перрон сможет принимать 33 широкофюзеляжных самолета вместо нынешних 12.

В конце июля стало известно, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Он включает сам перрон площадью 160 тыс. кв. метров, рулежную дорожку площадью 10 тыс. кв. метров и ряд других сооружений.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.