Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Около 20 двусторонних встреч проведет Путин на саммите БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин в Казани в рамках саммита БРИКС проведет около 20 двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Где-то около 20 двухсторонних встреч проведет наш президент, в том числе со всеми крупными и важными странами, которые будут участвовать в саммите, но не только с крупными и важными, но и другими», – сказал спикер в ходе брифинга.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин объяснил выбор столицы Татарстана местом проведения международного мероприятия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»