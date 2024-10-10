Около 20 двусторонних встреч проведет Путин на саммите БРИКС в Казани

Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин в Казани в рамках саммита БРИКС проведет около 20 двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Где-то около 20 двухсторонних встреч проведет наш президент, в том числе со всеми крупными и важными странами, которые будут участвовать в саммите, но не только с крупными и важными, но и другими», – сказал спикер в ходе брифинга.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин объяснил выбор столицы Татарстана местом проведения международного мероприятия.