Татарстан получит почти 3,8 млрд рублей на реконструкцию перрона аэропорта «Казань»

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На реконструкцию перрона в международном аэропорту «Казань» выделено 3,75 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства представлены в качестве софинансирования расходов в размере 50%. При этом работы должны быть завершены до 1 октября 2024 года.

В течение 30 календарных дней Росавиация должна обеспечить заключение соглашения с Правительством Татарстана о предоставлении субсидии.

Ранее стало известно, что к саммиту БРИКС в воздушной гавани появится новый перрон на 33 самолета.