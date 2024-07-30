Проект реконструкции перрона в аэропорту Казани одобрен Главгосэкспертизой

Фото: aeroproject.ru

Проект реконструкции пассажирского перрона в Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщает пресс-служба разработавшего проект предприятия «Аэропракт».

После реконструкции перрон сможет одновременно принимать десять широкофюзеляжных авиалайнеров Boeing 777-300ER или 20 узкофюзеляжных авиалайнеров Airbus A-320neo. Реконструкция будет проводиться в три этапа.

Генплан Фото: aeroproject.ru

В рамках первого этапа работ должны быть построены новый перрон площадью 160 тыс. кв. метров, новая рулежная дорожка площадью 10 тыс. кв. метров и ряд других сооружений.

На втором этапе строители возведут площадки противообледенительной обработки самолетов площадью 15 тыс. кв. метров и очистных сооружений поверхностного стока.

Третий этап предполагает создание производственно-административного здания с расходным складом противообледенительных жидкостей общей площадью 1200 кв. метров.

Фото: aeroproject.ru

После завершения этих работ запланирована реконструкция аэровокзального комплекса. Какие-либо сроки при этом не уточняются.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Казани за 7,5 млрд рублей до 1 октября этого года, к саммиту БРИКС, реконструируют перрон. Половина необходимых средств выделена из федерального бюджета. После реконструкции перрон сможет принимать 33 широкофюзеляжных самолета вместо нынешних 12.