В аэропорту Казани к октябрю построят новый перрон для стоянки 33 самолетов

Построить новый перрон в международном аэропорту Казани планируется к 1 октября этого года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Василий Десятков на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«На этот год поставлена очень масштабная задача – к 1 октября в рамках проведения БРИКС построить перрон с возможностью размещения в аэропорту до 33 широкофюзеляжных воздушных судов», – сказал спикер.

По словам Десяткова, начало работ и схему финансирования планируется обсудить с Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики и руководством аэропорта. «Чтобы, безусловно, выполнить эту задачу. Она важная. Это престиж государства. И приложим все усилия вместе с республикой, чтобы выполнить поставленную задачу», – подчеркнул он.

Сегодня аэропорт Казани может обеспечить стоянку только для 12 широкофюзеляжных бортов. Новый перрон будет площадью 300 тыс. кв. метров, о чем сообщал «Татар-информ».