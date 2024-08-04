На первый этап реконструкции перрона аэропорта «Казань» направят 7,7 млрд руб.

Фото: aeroproject.ru

Татарстан за 7,7 млрд рублей ищет подрядчика для реконструкции перрона в международном аэропорте «Казань». Соответствующий тендер «Главтатдортранса» появился на портале госзакупок.

Завершить работы по контракту — первый этап — необходимо до 6 декабря 2024 года.

Подрядчику предстоит расширить перрон для стоянки 10 широкофюзелляжных самолетов или 20 узкофюзелляжных машин. Запланированы подготовительные, земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, свайные работы, установка фундаментов, возведение несущих конструкций, фасадные, отделочные и ряд других работ, устройство сетей, установка технологического и подъемно-транспортного оборудования.

Средства на обновление площадки выделены из бюджетов России и Татарстана.

Как ранее сообщал «Татар-информ», первый этап работ охватит территорию в 160 тысяч квадратных метров, где разместится перрон, и 10 тысяч квадратных метров рулежной дорожки. В конце июля стало известно, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.