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На первый этап реконструкции перрона аэропорта «Казань» направят 7,7 млрд руб.
Татарстан за 7,7 млрд рублей ищет подрядчика для реконструкции перрона в международном аэропорте «Казань». Соответствующий тендер «Главтатдортранса» появился на портале госзакупок.
Завершить работы по контракту — первый этап — необходимо до 6 декабря 2024 года.
Подрядчику предстоит расширить перрон для стоянки 10 широкофюзелляжных самолетов или 20 узкофюзелляжных машин. Запланированы подготовительные, земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, свайные работы, установка фундаментов, возведение несущих конструкций, фасадные, отделочные и ряд других работ, устройство сетей, установка технологического и подъемно-транспортного оборудования.
Средства на обновление площадки выделены из бюджетов России и Татарстана.
Как ранее сообщал «Татар-информ», первый этап работ охватит территорию в 160 тысяч квадратных метров, где разместится перрон, и 10 тысяч квадратных метров рулежной дорожки. В конце июля стало известно, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
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