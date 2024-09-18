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Экономика 18 сентября 2024 11:54

К саммиту БРИКС в аэропорту Казани отремонтируют перрон и привокзальную площадь

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Международный аэропорт «Казань» опубликовал тендеры на ямочный ремонт привокзальной площади перед терминалами 1 и 1А, а также на ремонт асфальтобетонного покрытия перрона. Материалы выложены на портале госзакупок.

Обновление привокзальной площади оценивается в 1,8 млн рублей. Ямочный ремонт должен быть завершен в течение 30 дней с момента заключения контракта с подрядчиком.

Также проведут ремонт асфальтобетонного покрытия перрона от 38-й до 44-й стоянки воздушных судов. На это потратят порядка 3,6 млн рублей. Сроки выполнения работ – 15 рабочих дней с даты подписания договора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на парковке Международного аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы за 4 млн рублей.

Напомним, что в Казани пройдет саммит БРИКС с 22 по 24 октября. Так, недавно Армения приняла приглашение Президента РФ Владимира Путина прибыть на это событие.

#аэропорт Казань #ремонт #БРИКС #саммит БРИКС
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