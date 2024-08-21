На подъезд к перрону аэропорта Казани потратят почти 253,3 млн рублей

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На строительство подъездной дороги к перрону международного аэропорта Казани собираются направить более 253,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что новая дорога с девятью поворотами соединит федеральную трассу Р239 с новым перроном воздушной гавани. Малые радиусы поворотов обусловлены близостью охранных зон магистральных

инженерных сетей, оврага, водоотводных и водопропускных труб, а также территории МВЦ «Казань Экспо».

Дорога будет включать четыре участка: основной ход длиной 2050 метров, съезд длиной 343,94 метра, примыкание к перрону длиной 29,77 метра и примыкание к Р239 длиной 52,70 метра (протяженность переходно-скоростной полосы на самой трассе составит 467,28 метра).

Ширина земляного полотна будет равняться 10 метрам, проезжей части — 6 метрам, обочин — 2 метрам. Расчетная скорость движения — 60 км/ч.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 5 сентября, подрядчика определят 9 сентября. Исполнитель должен будет завершить работы к 1 ноября текущего года.

Проект подъезда разработало АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства РТ», он прошел госэкспертизу. Проектно-изыскательные работы обошлись более чем в 10 млн рублей, институт был единственным участником конкурса.