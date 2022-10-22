Родные о героях-танкистах: «Они сделали все, чтобы наша страна приблизилась к победе»

Одиннадцать выпускников прославили Казанское танковое училище, совершив подвиги во время спецоперации на Украине. Все они получили звание Героя России. Одни удостоились высокой награды ценой своей жизни, другие продолжают отстаивать и защищать рубежи нашей Родины. «Татар-информ» рассказывает о героях и вспоминает их подвиги.

Дамир Исламов: Подвиг татарстанца вспоминают по всей России

Имя Дамира Исламова стало известно в самом начале спецоперации на Украине. Он один из первых, кто получил звание Героя России за подвиги, которые он совершил, защищая жителей Донбасса и границы России.

Дамир Исламов родился 13 октября 1996 года в Лениногорске. Учился в средней школе №6, затем успешно окончил Казанское танковое училище, после чего уехал на службу в Ростовскую область. Служил в воинской части Южного военного округа в звании старшего лейтенанта. После объявления о спецоперации старший лейтенант отправился на Украину.

«Наша семья была уверена, что Дамир добьется того, чтобы наша страна продвинулась вперед к победе. Мы безмерно гордимся им. Конечно же, мы очень сильно по нему скучаем. Для нашей семьи он был отдушиной, для Родины – патриотом. Мы очень благодарим всех тех, кто вспоминает о нем и прославляет его подвиг», – поделилась воспоминаниями о Дамире Исламове его старшая сестра Диляра.

В Татарстане бюсты Дамира Исламова открыли на территории Казанского танкового училища и лениногорской школы №6 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старший лейтенант погиб 7 марта. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. В какой-то момент их окружили пять танков ВСУ. Экипаж Дамира вступил в неравный бой и был подбит «коктейлем Молотова». Им удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на поле боя. Российским военным удалось уничтожить четыре танка противника. Однако пятый нанес по танку Исламова смертельный удар. Выжить экипажу не удалось.

«Дамир всегда был сдержанным, продумывал каждые свои действия. За что бы он не взялся, он всегда доводил все до конца. Дамир строил большие планы на будущее, думал после службы переехать в Казань, купить большой дом, завести собаку. После его гибели наша мать исполнила его желание, она завела собаку. Мы назвали ее Ислам-Акамару», – рассказала сестра Дамира.

Дамира Исламова вспоминают не только в Татарстане, но и за его пределами. Фотография Героя России с описанием его подвига появилась на стенде Гоголевского бульвара в Москве, а в Татарстане его бюсты появились на территории Казанского танкового училища и лениногорской школы №6. Почтил память Героя России и знаменитый казанский стрит-художник Азает Алеев. На фасаде дома второго военного городка рядом с танковым училищем он наисовал мурал с изображением Дамира Исламова.

Антон Старостин: «Выпускником казанского танкового гордится родной Калининград»

За боевые заслуги перед Родиной звезду Героя России получил Антон Старостин. Медаль молодому офицеру вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в марте.

Антон Старостин родился в Калининграде 20 октября 1995 года. Уже в школе юноша решил для себя, что в будущем станет военным и упорно шел к своей цели. Окончив школу, молодой человек ушел на службу в армию, а после нее поступил в Казанское танковое училище.

В военной спецоперации на Украине Старостин принимает участие с самого начала. К этому времени молодой офицер дослужился до командира танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота.

Медаль молодому офицеру вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в марте Стоп-кадр видео Министерства обороны РФ

Под командованием Старостина экипаж танка захватил переправу через Днепр. Он был первым, кто прорвал основные силы украинской армии, ворвался на мост и удержал район дамбы Северо-Крымского канала. Однако утром 25 февраля противник перешел в наступление и попытался отбить переправу. Экипаж Старостина вступил в неравный бой, во время которого получил контузию. Несмотря на это, российские военные продолжили отражать атаку ВСУ и уничтожили восемь единиц бронетехники и 30 солдат противника. Украинским военным был нанесен существенный урон, они не смогли прорваться к переправе.

Антон Старостин стал для жителей Калининграда настоящей гордостью и примером мужества и отваги. Памятная доска с именем Героя России и описанием его подвига появилась в школе, которую он окончил.

«Наши молодые солдаты и офицеры, следуя доблестным традициям дедов и прадедов, защищают идеалы добра и справедливости. Антон – один из таких воинов. Мы гордимся им и, конечно, хотим выразить особые слова благодарности родителям. Спасибо вам за то, что воспитали сына настоящим патриотом и гражданином своей страны. Его служение – лучший пример сегодняшним школьникам. Пример мужества и отваги», – отметил во время церемония открытия памятной доски заместитель председателя калининградского правительства Илья Баринов.

Сергей Панов: Спас товарищей ценой своей жизни

«Вся наша семья хотела, чтобы Сережа пошел по стопам покойного отца и стал полицейским. Я возила его на собеседования, на медкомисси. Но, позднее выяснилось, что он успел подать документы в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Я узнала об этом, когда ему уже пришел вызов», – делилась воспоминаниями о погибшем сыне в интервью с местными изданиями мать Героя России Сергея Панова.

Гвардии-майор Сергей Панов родился 13 мая 1989 года в Оренбурге. По словам его матери, Сергей начал проявлять свой характер и интерес к военной службе уже с детства.

«Сережа учился хорошо, всегда был активным, иногда баловался, как все мальчишки. При этом, он успевал помогать по дому. Звезд с неба он никогда не хватал», – добавила женщина.

После окончания Казанского танкового училища Сергея отправили служить в Свердловск. В 2017 году он уехал принимать участие в боевых действиях в Сирии. Уже там Сергей проявил себя как настоящий и храбрый воин. Машина, на которой он ехал, подорвалась на мине, и взрывной волной его выбросило из машины. Тогда Сергей получил тяжелую травму бедра, на восстановление понадобилось несколько месяцев. После он снова вернулся на службу в Сирию, во время которой, попав под обстрел, Сергей вынес на себе с поля боя раненного товарища.

«Перед тем, как уехать на Украину, Сережа позвонил мне, и сообщил об этом. Внутри меня все рухнуло. Обычно, когда он уезжал в командировки, я была спокойна. Но не в этот раз. Было ощущение, что из моей груди вырвали сердце. Но, Сережа успокаивал меня, обещал, что будет дома 10 марта», – рассказала мать Героя России.

В зоне спецоперации Сергей Панов служил командиром разведывательного батальона 21-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. 4 марта его группа вступила в неравный бой с противником. В какой-то момент майор отдал своим товарищам приказ отступить, а сам остался их прикрывать. Увы, выжить командиру батальона не удалось.

У погибшего остались жена и пятилетний сын.

Дамир Шаймарданов: Герой на трофейном танке

О старшем лейтенанте Дамире Шаймарданове стало известно задолго до его гибели. Он был одним из немногих, кто рассказывал о событиях в зоне СВО с линии фронта. Молодой офицер участвовал в спецоперации с самого начала.

«Дамир был настоящим офицером, шел впереди всех, всегда возглавлял колонну из танков. Вывозил на себе раненных товарищей, рисковал своей жизнью ради спасения других. Его знали по позывному – Броня», – делился своими воспоминаниями о погибшем сыне его отец Эдуард Шаймарданов.

Дамир родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года. Учился в средней школе № 29. Окончив 9 класс, перешел в гимназию № 4, которую успешно окончил и в 2016 году и поступил в Казанское танковое училище.

За годы, проведенные в стенах военного вуза, Дамир проявил свои лучшие качества. Окончив училище в 2020 году, он уехал служить в Брянскую область, где его назначили командиром танкового взвода.

«Дамир очень любил свое училище. Мы всей семьей приезжали к нему на важные мероприятия, ни пропускали ни одного. Даже, когда он окончил танковое училище и уехал на службу, мы продолжили нашу семейную традицию. Теперь будем ездить сюда без него...», – рассказал отец погибшего офицера.

К тому моменту, когда Дамир отправился служить на Украину, его назначили командиром танковой роты. 23 марта во время наступления на село Малая Камышеваха, это в Харьковской области, под его командованием российские военные захватили несколько танков противника.

«Мы увидели танки противника. А они, увидев нас, просто подняли стволы вверх! Тогда мы решили не вести огонь, а просто захватить их, забрать себе как трофеи», – делился подробностями боя в интервью с журналистами Дамир Шаймарданов.

Молодой человек погиб 29 марта во время боя за освобождение села Долгонькое. Старший лейтенант возглавил колонну и героически погиб, защищая своих боевых товарищей. Указом Президента России Владимира Путина Дамир Шаймарданов было посмертно присвоено звание Героя России.

Максим Михайлов: Остался на поле боя, когда закончился боекомплект

В июне звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине получил еще один выпускник Казанского танкового училища ­– командир танковой роты старший лейтенант Максим Михайлов. Он родился в Ульяновске 13 февраля 1994 года.

3 марта на окраине Мелитополя во время ожесточенного боя под командованием Михайлова экипаж его танка уничтожил четыре боевые машины, шесть БМП и 50 человек со стороны противника. Его экипаж остался на поле боя даже тогда, когда закончился боекомплект, Михайлов продолжил управлять огнем своего подразделения и добился того, чтобы украинские военные начали отступать.

Старший лейтенант погиб 24 марта. В его танк попал снаряд, выжить ему не удалось.

Раиль Габдрахманов и Иван Додосов: Прорвали оборону ВСУ и взяли под контроль города на Донбассе

11 августа Казань встречала двоих жителей Татарстана Ивана Додосова и Раиля Габдрахманова, которые за подвиги в военной спецоперации удостоились звания Героя России. Медали «Золотая Звезда» им вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оба окончили Казанское танковое училище в 2010 году.

Военный оркестр, громкие аплодисменты, объятия родных и близких друзей – в казанском аэропорту Героев России встречали десятки человек.

«Вы не представляете, каково это, столько времени ждать сына оттуда. Когда вздрагиваешь от всего, переживаешь... Мы очень долго ждали этой встречи. Звания Героя России мы даже не ожидали. Только те семьи, чьи мужья и сыновья участвуют в военной спецоперации, могут понять, насколько тяжело ждать их возвращения. Эти дни для нас остались позади», – едва сдерживая слезы описывала первые минуты встречи со своим сыном Иваном Додосовым его мать.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в селе Пестрецы. Военный вуз татарстанец окончил с золотой медалью. Командир танкового батальона воинской части Новочеркасского гарнизона Южного военного округа принимал участие в СВО с самого начала.

Додосов обеспечил прорыв обороны противника в городе Попасная, освободил часть территории ЛНР, тем самым помог другим подразделениям российской армии продолжить движение к Лисичанску.

Раиль Габдрахманов родился 11 августа в Алькеевском районе Татарстана в селе Базарные Матаки.

Под его руководством танковая рота прорвала оборону украинских военных возле села на Донбассе. Во время боя российским военным удалось уничтожить 3 танка противника и 15 украинских боевиков. Позже, получив подкрепление, националисты перешли в наступление и попытались взять село под свой контроль. Рота Габдрахаманова отразила все атаки, уничтожив два танка и 20 боевиков.

После награждения фотографии с описанием подвигов татарстанцев появились на стендах в парке 100-летия Казанского танкового училища и в музее боевой славы.

Леонид Рыжов: Благодаря нему российская апрмия продвинулась к Лисичанску

«Ощущаю чувство гордости за свой коллектив. Это награда – не только моя личная, а заслуга целого коллектива, единомышленников, которые выполняли и выполняют свою работу», – делился своими впечатлениями о церемонии вручения медали «Золотая Звезда» полковник Леонид Рыжов.

Начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Леонид Рыжов родился 9 августа 1977 года в республике Марий Эл в городе Козьмодемьянск. В 1999 году он окончил Казанское танковое училище, после чего был направлен в Сибирский военный округ, где служил командиром танкового взвода.

Рыжов командовал ротой до 2010 года, а затем ушел в созданную школу сержантов. Она появилась на основе курсов младших лейтенантов, которые работали в Чите до 2009 года, пока не расформировали округ. После академии его назначили в окружной учебный центр на Урале, он побывал в Таджикистане и в Сирии.

В боевых действиях на Украине полковник принимал участие с 24 февраля. Под его командованием российские военные прорвали оборону ВСУ и освободили часть территории Донбасса. Благодаря его действиям российская армия смогла продвинуться к Лисичанску.

Игорь Насибуллин: Погиб, прикрывая на своем танке эвакуацию раненных товарищей

В начале сентября стало известно, что за подвиги в спецоперации на Украине звания Героя России был удостоен еще один выпускник Казанского танкового училища Игорь Насибуллин. Он родился 14 июля в Курской области в городе Дмитриев.

Под командованием старшего лейтенанта танковой роте удалось освободить город Балаклея, поселок Гусаровка, а также город Изюм. Во время сражения в боевую машину Насибуллина попали три противотанковых гранаты. Несмотря на это, он продолжил бой и уничтожил четыре танка ВСУ.

Следующий бой завершился тем, что под командованием Насибуллина удалось уничтожить восемь танков, десять боевых машин пехоты и двенадцать расчетов противотанковых управляемых ракет ВСУ. Решительные действия лейтенанта заставили противника отступить.

Старший лейтенант погиб 29 марта. На своем танке офицер прикрывал эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Всех удалось спасти, но танк офицера получил четыре прямых попадания и экипаж был контужен. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, командир роты получил огнестрельное ранение в шею. Увы, рана оказалась смертельной.

Энвер Набиев: Взял в плен 60 военнослужащих ВСУ

Майор Энвер Набиев родился в Дагестане в городе Каспийск 3 февраля 1988 года. После окончания Казанского танкового училища он служил в 5 отдельной гвардейской танковой бригаде в Улан-Удэ. После объявления военной спецоперации уехал служить на Украину.

Именно он обеспечивал проход главных сил через город Бородянка. Тогда во время боя было уничтожено до 50 противников. Во время боя майор получил ранение, но, несмотря на это, он остался в строю вместе со своими боевыми товарищами.

«Ранение было легким. Это было осколочное ранение мягких тканей. На месте мне вкололи антибиотик. Ничего страшного не было тогда, от госпитализации я отказался», – вспоминал подробности боя в беседе со студентами из Махачкалы Герой России.

4 марта Набиев получил задачу организовать засаду диверсионным группам ВСУ. Тогда российские военнослужащие уничтожили 26 диверсантов.

«Кроме того, он участвовал в штурме запасного районного командного пункта украинских войск, в результате чего 60 человек со стороны противника решили сдаться в плен. Во время выхода из окружения разведывательной группы Набиев получил осколочные ранения спины. Его отправили на лечение в госпиталь», – рассказали подробности подвига Энвера Набиева в «Союзе танкистов».

Звание Героя России Набиеву было присвоено в сентябре. Также майор имеет медаль «За отличие в военной службе» III степени. Он женат, воспитывает сына и дочь.

Александр Лапин: От выпускника танкового училища до Героя России

Генерал-полковник Александр Лапин – один из самых выдающихся выпускников Казанского танкового училища. Он родился 1 января 1964 года в Казани. Прежде чем поступить в военный вуз, Лапин прошел срочную службу в рядах Советской армии.

После окончания танкового командного училища служил в частях 26-го армейского корпуса, был командиром танкового взвода, танковой роты, батальона. Позднее Лапин занимал различные должности в Ленинградском военном округе и на Северном флоте.

После окончания Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ с 2009 года Лапин занимал должность заместителя командующего 58-й армией. В 2012 году Лапина назначили командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. Спустя два года он стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина.

Александр Лапин – один из самых выдающихся выпускников Казанского танкового училища Фото: © архив «Татар-информ»

В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии. В тот же год указом Президента России Владимира Путина Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

Сегодня в зоне СВО Александр Лапин выполняет важнейшие задачи. За проявленные подвиги, мужества и героизм летом командующему ЦВО было присвоено звание Героя России.