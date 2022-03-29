Мать погибшего на Украине офицера из Лениногорска: «Мы горды, что у нас такой сын»

Дамир Исламов погиб вместе со своим экипажем, уничтожив четыре вражеских танка. О героическом подвиге старшего лейтенанта из Лениногорска будут помнить всегда, уверены его близкие и родные. Сегодня погибшего во время специальной операции на Украине офицера проводили в последний путь. «Татар-информ» побывал на церемонии прощания.

Сотни человек пришли сегодня отдать дань памяти погибшему офицеру Дамиру Исламову

Фото: © Владимир Васильев

«Просто шок. Невозможно выразить словами боль утраты. Спасибо его матери за то, что воспитала такого сына», – именно так отзывались о погибшем старшем лейтенанте Дамире Исламове все те, кто пришел сегодня проводить его в последний путь.

Дамир Исламов героически погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Церемония прощания прошла сегодня в лениногорском Доме культуры. Сотни человек: родственники, близкие, друзья и просто неравнодушные жители небольшого Лениногорска – пришли сегодня туда, чтобы отдать дань памяти погибшему офицеру.

«Мы всегда ценили нашу дружбу. Для всех нас он был примером. Спасибо ему за его помощь, за его благородство» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, такими же лучшими друзьями мы останемся и впредь. От лица всех его друзей я могу сказать, что мы всегда им гордились. Мы всегда ценили нашу дружбу. Для всех нас он был примером. Спасибо ему за его помощь, за его благородство. Никто не даст соврать, что Дамир был светлым, добрым, веселым человеком», – поделился своими воспоминаниями одноклассник и лучший друг погибшего Альмир Ямалеев.

Родился Дамир Исламов 13 октября 1996 года в Лениногорске в многодетной семье, он был самым старшим ребенком. В 2014 году, окончив среднюю школу, Дамир поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего отправился служить в войсковую часть в Ростовскую область. Дамиру было 25 лет.

Под командованием Исламова удалось уничтожить четыре вражеских танка

Выступая со словами соболезнования, замначальника Казанского высшего танкового училища по военно-политической работе Вячеслав Епифанцев рассказал о подвиге экипажа танка Т-72Б1 под командованием Исламова.

«От лица Казанского высшего танкового училища примите наши глубокие соболезнования. Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека, и нужно прожить ее так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Дамир, выбрав профессию офицера, приняв на себя ответственность командовать своим подразделением, выполнил специальное задание на Украине с достоинством и честью», – обратился ко всем присутствующим на церемонии прощания Вячеслав Епифанцев.

7 марта экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также десять человек со стороны противника.

Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Исламову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако во время боя танк Исламова был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось убрать машину из-под огня, потушить и вернуться на задание. После этого экипаж танка под командованием Исламова вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Боевая машина старшего лейтенанта была подбита противником. Выжить экипажу не удалось.

«Дамир Исламов совершил подвиг. Он повел за собой свое подразделение, своих военнослужащих. Они все пошли за ним в бой. Он погиб в бою, но он победил. Ценой своей жизни он защитил многострадальный народ Донбасса, Россию, республику и нас с вами», – отметил Епифанцев.

Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Исламову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Грамоту и Звезду Героя сегодня вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой.

Грамоту и Звезду Героя сегодня вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Почему мой?.. А война она такая, убивает. Я всю жизнь гордилась своим сыном и горда им сейчас. Да, мне очень тяжело, это большая утрата для меня, для нашей семьи. Но мы горды, что у нас есть такой сын», – сказала мать Дамира Исламова.

К званию Героев России за проявленные во время боя мужество и отвагу будет представлен весь экипаж танка.

Лениногорцы увековечат имя Героя

Десятки тысяч татарстанцев сегодня скорбят и разделяют боль утраты вместе с семьей погибшего офицера, отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «В нашей многонациональной стране никогда не было замыслов кого-то завоевать. Мы всегда защищали себя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я приехал выразить соболезнования семье погибшего от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Это был очень подготовленный к жизни человек, скромный, очень добрый, порядочный, воспитанный. То, что он совершил геройский поступок, однозначно оценено главой нашего государства. В сердцах людей, которые его знали лично, он навечно останется в памяти», – обратился к семье погибшего офицера Фарид Мухаметшин.

Войны и трудности, напомнил Председатель Госсовета РТ, достались не только нынешнему поколению, но и всем тем, кто жил до нас, – нашим отцам и дедам.

«Те страны, которые вокруг нас, не хотят видеть наше великое и могучее государство таковым. Они соперничали с нами, и на поле брани в том числе. В нашей многонациональной стране никогда не было замыслов кого-то завоевать. Мы всегда защищали себя, так было и в Великую Отечественную войну, и сегодня мы выполняем великую миссию – помогаем русским и нормальным гражданам на Украине», – добавил Председатель Госсовета РТ.

Рягат Хусаинов: «Лениногорцы будут помнить имя Героя России. Сажида Насимовна, спасибо вам за вашего сына» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Имя Героя Дамира Исламова решили увековечить в Лениногорске, заявил глава района Рягат Хусаинов. В ближайшее время в честь погибшего офицера будет названа одна из улиц его родного города.

«Лениногорцы будут помнить имя Героя России. Сажида Насимовна, спасибо вам за вашего сына», – сказал Хусаинов.

Сразу после церемонии прощания прошло отпевание. Дамира Исламова похоронили на местном кладбище на Аллее почетных граждан.