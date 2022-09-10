Выпускники казанского училища – образец чести и отваги: курсанты-танкисты приняли присягу

Присяга первокурсников и открытие Бюста Героя России Дамира Исламова – сразу два знаменательных события случились сегодня в стенах Казанского танкового училища в преддверии профессионального праздника. Как ребята готовились к одному из важнейших дней в своей жизни, в репортаже «Татар-информа».

Сотни первокурсников Казанского танкового училища дали клятву на верность Родине и приняли присягу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши выпускники везде проявляют подвиг и героизм»

Долгие месяцы бессонных ночей, подготовка к экзаменам и прохождение отборочной комиссии и сложнейших тестирований – все ради того, чтобы в будущем носить гордое звание офицера Российской Армии. Сегодня в преддверии Дня Танкиста сотни первокурсников Казанского танкового училища дали клятву на верность Родине и приняли присягу.

«Это очень волнительный и важный день в жизни каждого курсанта. Именно в этот день мы становимся защитниками Отечества. Я уверен, что мы будем достойно продолжать традиции нашего училища», – поделился своими впечатлениями о своей присяге первокурсник из Самары Кирилл Савельев.

Кирилл Савельев уже в детстве заявил родителям, что хочет стать танкистом Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Стать военнослужащим Кирилл мечтал с детства. Едва мальчик успел сесть за школьную парту, как сразу заявил своим родителям, что хочет стать танкистом. Все эти годы мальчик упорно учился, занимался спортом, и вот сегодня, наконец, пополнил ряды курсантов Казанского танкового училища.

«Кирилл упорно шел к своей мечте. В детстве просил всех обращаться к нему как к солдату. Он поступил в кадетскую школу, хорошо отучился, зарекомендовал себя. Мы с супругой его всегда поддерживали. Тем более, что я сам военный, сейчас в отставке. Я твердо могу заявить, что я горд своим сыном», – рассказал отец первокурсника Юрий Савельев.



Поддержать ребят и сказать им напутственные слова на торжественной церемонии в училище приехали сотни человек – родные, близкие и друзья первокурсников, а также почетные гости.

«Этот торжественный день наполнен глубоким смыслом. Вы стали курсантами военного училища с более чем столетней историей, связали свою жизнь с танковыми войсками, открыли новую страницу в своей биографии. Наше училище славится выпускниками. Куда бы их не направляли, они везде были образцом чести и отваги, совершали подвиги и проявляли героизм», – обратился с напутственными словами к первокурсникам руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Асгат Сафаров: «Наше училище славится выпускниками» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У курсантов Казанского танкового училища есть множество примеров для подражания. За прошедшие годы его выпускниками стали 25 тысяч офицеров-танкистов. 74 человека получили высокое звание Героя Советского Союза, четверо стали Героями Социалистического труда, двое – полными кавалерами ордена Славы. 25 выпускников стали Героями России, причем десять были удостоены самой высокой награды за подвиги во время спецоперации на Украине.

«Я смотрю на бюст и вижу своего брата живым»

Ярким примером мужества и героизма стал почетный выпускник Казанского танкового училища Герой России Дамир Исламов. Без упоминания о его подвиге не обходится ни одного мероприятие в вузе, его ставят в пример всем курсантам. Именно поэтому в день присяги первокурсников на территории училища открыли бюст Героя России.

В день присяги первокурсников на территории танкового училища открыли бюст Героя России Дамира Исламова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старший лейтенант Дамир Исламов погиб 7 марта, выполняя задание во время спецоперации на Украине. Под его командованием экипаж танка сделал практически невозможное – вступил в неравный бой с пятью боевыми машинами ВСУ, уничтожив четыре из них. Однако пятый нанес танку Исламову смертельный удар. Весь экипаж погиб.

«Весь экипаж старшего лейтенанта Дамира Исламова был представлен к самой высокой награде. Это уникальный случай в новейшей истории России. Его подвиг обязывает нас чтить память о нем и о других героях. Они достойно выполняли свой воинский долг, защищали и отстаивали интересы нашей Родины», – отметил начальник училища, генерал-майор Кирилл Кулаков.

Кирилл Кулаков: «Его подвиг обязывает нас чтить память о нем и о других героях. Они достойно выполняли свой воинский долг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ради мирного будущего своих близких и всей страны Дамир Исламов пожертвовал жизнью. Родившись в Лениногорске, молодой человек всегда мечтал перебраться в Казань, завести большую семью. Для родных, близких и друзей его гибель стала настоящим ударом.

«О его гибели мы узнали от сослуживцев. Не верили до последнего, ждали результатов экспертизы и только после этого мы все сообщили нашей матери. И каждый раз все это вспоминать очень тяжело. Но мы помним и благодарим всех тех, кто поддерживает нас и оказывает внимание», – рассказала сестра Героя России Диляра.



Над созданием бюста Дамира Исламова трудились лучшие скульптуры Казани. Была проделана колоссальная работа – несколько раз им приходилось видеться с родными офицера и переделывать эскизы. Все для того, чтобы с максимальной точностью передать каждую деталь его образа.

«Видя сейчас этот бюст, я испытываю ощущение, что сейчас там стоит мой брат. Живой. Правда, не рядом со мной. Не передать словами, что я сейчас чувствую. Вся наша семья гордится Дамиром», – не сдержала слез сестра Дамира Исламова.

«Спецоперация показала, что Казанское танковое училище готовит достойных выпускников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подставил себя противнику, чтобы защитить товарищей

На день присяги первокурсников и открытие бюста Дамира Исламова приехали родители еще одного выпускника, получившего звание Героя России, Дамира Шаймарданова. Он родился в Йошкар-Оле в 1998 году. Окончив школу, молодой человек решил посвятить свою жизнь военной службе и поступил в Казанское танковое училище.

«У нас была семейная традиция приезжать сюда каждый год на День танкиста. Это училище стало для нас родным. После гибели сына сегодняшний день исключением не стал. Спецоперация показала, что Казанское танковое училище готовит достойных выпускников. Здесь всегда тепло встречают. И здесь живет память о наших сыновьях», – рассказал отец Героя России Эдуард Шамарданов.

Дамир погиб 30 апреля в бою за освобождение села Долгонькое. Он возглавил колонну российских военнослужащих, и, находясь на передовой атаки, ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей. Ему было всего 23 года.