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Происшествия
10 сентября 2022  10:19
Елена Саляхова

В Казанском танковом училище открыли бюст Героя России Дамира Исламова

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В Казанском танковом училище открыли бюст Героя России Дамира Исламова
фото: Елена Саляхова

В Казанском танковом училище открыли бюст Героя России Дамира Исламова. Торжественная церемония открытия прошла сегодня и приурочена ко Дню танкиста. 

Выразить слова благодарности присутствующим на церемонии приехала  сестра героя. 

«В первую очередь, это особая поддержка для нашей семьи. Можно много говорить о чувствах, которые мы испытываем. В первую очередь, это гордость», – сказала сестра Дамира Исламова Диляра. 

Звание Героя России старший лейтенант Дамир Исламов получил в марте этого года. Молодой человек героически погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под его командованием экипаж танка уничтожил четыре вражеские машины. Однако во время боя танк Исламова был подбит, выжить экипажу не удалось.

#Герой России
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