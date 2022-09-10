фото: Елена Саляхова

В Казанском танковом училище открыли бюст Героя России Дамира Исламова. Торжественная церемония открытия прошла сегодня и приурочена ко Дню танкиста.

Выразить слова благодарности присутствующим на церемонии приехала сестра героя.

«В первую очередь, это особая поддержка для нашей семьи. Можно много говорить о чувствах, которые мы испытываем. В первую очередь, это гордость», – сказала сестра Дамира Исламова Диляра.

Звание Героя России старший лейтенант Дамир Исламов получил в марте этого года. Молодой человек героически погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под его командованием экипаж танка уничтожил четыре вражеские машины. Однако во время боя танк Исламова был подбит, выжить экипажу не удалось.