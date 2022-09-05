Выпускник Казанского танкового училища получил звание Героя России посмертно

Еще один выпускник Казанского танкового училища Игорь Насибуллин получил звание Героя России посмертно. Это десятый офицер училища, который был удостоен высокой награды за подвиги во время спецоперации на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов.

Фото: «Союз Танкистов»

Игорь Насибуллин родом из Башкирии. Окончив школу, молодой человек решил поступить в Казанское танковое училище. Танковая рота, которой командовал Игорь Насибуллин, принимала участие в освобождении города Балаклея, поселка Гусаровка, а также города Изюм.

Во время одного из боев в танк Насибуллина попали три противотанковых гранаты. Несмотря на это, лейтенант продолжил бой и уничтожил четыре танка ВСУ.

Еще один бой завершился тем, что под командованием Насибуллина удалось уничтожить восемь танков, десять боевых машин пехоты и двенадцать расчетов противотанковых управляемых ракет. Решительные действия лейтенанта заставили противника отступить.

Игорь Насибуллин погиб 29 марта. Офицер прикрывал своим танком эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Всех удалось спасти, но танк офицера получил четыре прямых попадания и экипаж был контужен.

Фото: © Олег Яровиков / bashinform.ru

«При очередной атаке противника танк Насибуллина получил прямое попадание противотанковой управляемой ракетой. Экипаж, покидая горящую машину, попал под минометный обстрел. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, командир роты получил огнестрельное ранение в шею, несовместимое с жизнью», – добавили в «Союзе Танкистов».

Сослуживцы Игоря Насибуллина запомнили его ответственным и порядочным офицером. Указом Президента России Владимира Путина офицер был представлен к награде Героя России посмертно. Погибшему было 26 лет.