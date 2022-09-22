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Происшествия
22 сентября 2022  09:28
Елена Саляхова

Еще один выпускник Казанского танкового училища получил звание Героя России

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За подвиги в спецоперации на Украине выпускник Казанского танкового училища майор Энвер Набиев получил звание Героя России. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов.

Это уже одиннадцатый выпускник танкового училища, который проявил себя во время спецоперации на Украине. Набиев участвовал в спецоперации с первых дней. Именно он обеспечивал проход главных сил через город Бородянка. Тогда во время боя было уничтожено до 50 противников. 

4 марта майор получил задачу организовать засаду диверсионным группам ВСУ. Тогда российские военнослужащие уничтожили 26 человек диверсантов. 

«Кроме того, он участвовал в штурме запасного районного командного пункта украинских войск, в результате чего 60 человек со стороны противника решили сдаться в плен. Во время выхода из окружения разведывательной группы Набиев получил осколочные ранения спины. Сейчас майор проходит лечение», – добавил Гималетдинов. 

Энвер Набиев родился в Дагестане. Окончив школу, молодой человек поступил в Казанское танковое училище. 

Звание майора Набиев получил в 2022 году, имеет медаль «За отличие в военной службе» III степени. 

Женат, воспитывает сына и дочь.

#Герой России
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