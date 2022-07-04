Генерал-полковнику из Казани Александру Лапину присвоили звание Героя России

Указом Президента РФ, за мужество и героизм, проявленные при исполнении военного долга, звание Героя России присвоили генерал-полковнику Александру Лапину. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

Кроме того, звание также присвоили генерал-майору Эседулле Абачеву.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин пообещал присвоить звание Героя России Александру Лапину.

Александр Павлович родился в 1964 году в Казани, окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, а также Военную академию Генерального штаба.

Указом Президента России от 22 ноября 2017 года Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа.