РИА Новости: Россия на встрече в Женеве «разжевала» США свои предложения

Российская сторона в ходе переговоров в Женеве «разжевала» американской делегации свои предложения по безопасности. Об этом со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам, сообщает РИА Новости.

Это было сделано, «чтобы каких-то недопониманий не возникло», пояснил собеседник агентства. По его словам, властям РФ необходим конкретный ответ, прежде всего в контексте нерасширения НАТО, тогда как «увиливания не интересны».

«Из сопряженных аспектов можно отметить их (США — прим. Т-и) твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — добавил источник.

В связи с этим собеседник агентства призвал Соединенные Штаты не уходить от ответственности, так как, по его словам, всё равно решения принимаются в Вашингтоне. Он также выразил надежду, что в США «не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России».

Американская сторона будто бы пообещала предоставить ответ на предложения в письменном виде на следующей неделе. При этом, по мнению источника, сторонам «есть прямой смысл договориться», иначе угрозы мировой безопасности увеличатся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).