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Политика
11 января 2022  10:22

Рябков заявил, что нерасширение НАТО является для безопасности России ключевым вопросом

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Ключевой вопрос для национальной безопасности РФ нерасширения НАТО нельзя откладывать дальше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, ситуация настолько опасна, что урегулирование этой темы нельзя откладывать.

«Это вопрос российской национальной безопасности», — пояснил Рябков журналистам после состоявшихся российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в понедельник.

Ранее замглавы МИД России Рябков счел предварительные переговоры с США в Женеве «потрясающими».

#Россия и НАТО #Россия и США
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