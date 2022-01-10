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Политика
10 января 2022  21:04

Рябков: Нам нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО

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России нужны четкие гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Об этом, комментируя прошедшие в Женеве переговоры с США, рассказал замглавы МИД Сергей Рябков, возглавлявший делегацию РФ.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО, — приводит слова представителя России РИА Новости. — Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса“».

Он отметил, что дальнейшие «пустые разговоры» и «полуобещания», характерные для разговоров при закрытых дверях, неприемлемы. 

«Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами „должны“, „обязаны“, никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России», — заключил Рябков.

#гарантии безопасности #сергей рябков #НАТО #украина
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