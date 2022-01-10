Рябков: Россия не знает, продолжится ли диалог с США по безопасности

Россия пока не знает, продолжится ли диалог с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров в Женеве, передает РИА Новости.

«Что касается диалога по гарантиям безопасности, мы не знаем, мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос, и это станет объектом для углубленного профессионального анализа, доклада руководству и принятия им решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе…» — констатировал дипломат на брифинге, состоявшемся после встречи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).