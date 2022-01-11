Песков отметил, что переговоры России и США пока не принесли видимого результата

Консультации по гарантиям безопасности между Россией и США пока не принесли желаемого результата, потребуется несколько раундов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что обсуждение гарантий безопасности — это не процесс ради процесса, здесь важен результат.

«По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие плоды принесли прошедшие переговоры в Женеве.

10 января прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности.

Мероприятие состоялось в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Центральной темой переговоров стал проект договора, который МИД РФ направил США и их союзникам в НАТО в декабре.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа консультаций. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января будет организована встреча на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом в Россия не знают, продолжится ли в дальнейшем диалог со Штатами по гарантиям безопасности.