Reuters раскрыл детали бегства Башара Асада из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад

Фото: kremlin.ru

Экс-президент Сирии Башар Асад бежал из страны в конце прошлой недели, не предупредив почти никого из своих приближенных, включая и высших военачальников. Об этом со ссылкой на 14 источников сообщает агентство Reuters.

В частности, накануне падения Дамаска, 7 декабря, Асад встретился в Министерстве обороны с примерно 30 высшими офицерами армии и силовых структур. Он заверил их, что российская помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться, рассказал агентству один из участников беседы.

После завершения рабочего дня сирийский лидер сказал сотруднику своего офиса, что едет домой, но вместо этого отправился в аэропорт. Кроме того, он позвонил своему советнику по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать речь. Она приехала к Асаду, но никого не обнаружила, замечает издание.

Башар Асад не сказал о планируемом бегстве даже своему младшему брату Махеру, командиру элитной 4-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии. В итоге тому пришлось улететь на вертолете в Ирак и уже оттуда отправиться в Россию. В свою очередь оставшиеся в Дамаске двоюродные братья Башара, Эхаб и Эйад, попытались добраться до Ливана на автомобиле, но, по непроверенным данным, попали в засаду. Один из них был ранен, а другой — убит.

Последний глава асадовского Правительства, Мухаммед Джалали, сообщил телеканалу Al Arabiya, что в последний раз разговаривал с Президентом Сирии по телефону в 22.30 7 декабря. В ответ на слова Премьер-министра о сложной ситуации Асад пообещал разобраться с ней «завтра».

Президент Сирии Башар Асад был свергнут вооруженной оппозицией после продолжительной гражданской войны, длившейся с 2011 года. Наступление повстанцев в провинции Идлиб началось 27 ноября, 30 ноября они взяли второй по величине сирийский город Алеппо, а в ночь на воскресенье, 8 декабря, заняли столицу страны Дамаск.

Асад занимал президентский пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Вечером воскресенья экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву. Решение о предоставлении ему убежища принял лично Президент РФ Владимир Путин.