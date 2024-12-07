В канцелярии Асада заявили, что Президент Сирии остается в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад

Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад находится в столице страны Дамаске, выполняет свои национальные и конституционные задачи. Об этом заявили в канцелярии сирийского лидера, сообщает ТАСС.

Ранее, 27 ноября, занимавшие провинцию Идлиб сирийские повстанцы, возглавляемые признанной террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*, перешли в наступление против правительственных войск.

Через три дня, 30 ноября, повстанцы заняли второй по величине сирийский город Алеппо, столицу одноименной провинции. Пятого декабря они захватили город Хама — еще один провинциальный центр.

Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня начались бои за расположенный южнее город Хомс. Если подчиняющаяся Асаду Сирийская арабская армия потеряет и его, Дамаск окажется отрезан от лояльных прибрежных провинций Тартус и Латакия.

Кроме того, вчера и сегодня начались боевые действия на юге Сирии. Местные повстанцы заняли большую часть провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Правительственные войска отступили к Дамаску.

Помимо этого, Сирийская арабская армия ушла из города Дейр-эз-Зор на востоке страны, за который в 2014–2017 годах шли ожесточенные бои, и со своих баз в пустынной восточной части провинции Хомс. Бойцы связанных с Ираном шиитских милиций отступили на территорию Ирака.

Дейр-эз-Зор, как и остававшиеся подконтрольными Асаду части городов Эль-Хасака и Эль-Камышлы на северо-востоке страны, заняли бойцы поддерживаемых США курдо-арабских Сирийских демократических сил (SDF).

По информации источников американской газеты The Wall Street Journal, чиновники из Египта и Иордании призвали Башара Асада покинуть Сирию и сформировать правительство в изгнании.

*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка признана террористической и в ряде других стран (в частности, в Турции и Соединенных Штатах).