Рябков заявил, что Асад находится в безопасности

Экс-президент Сирии Башар Асад, которому предоставлено убежище в России, находится в безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии американскому телеканалу NBC News.

«Президент Асад [находится] в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось [в Сирии]. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — подчеркнул дипломат.

Наряду с этим Рябков напомнил, что Россия не является членом Римского статута и поэтому не обязана выдавать Асада, если Международный уголовный суд выпишет ордер на его арест (РФ подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016-м решила не становиться участником статута — прим. Т-и).

Президент Сирии Башар Асад был свергнут вооруженной оппозицией после продолжительной гражданской войны, длившейся с 2011 года. Наступление повстанцев в провинции Идлиб началось 27 ноября, 30 ноября они взяли второй по величине сирийский город Алеппо, а в ночь на воскресенье, 8 декабря, заняли столицу страны Дамаск.

Асад занимал президентский пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Вечером воскресеья экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву. Решение о предоставлении ему убежища принял лично Президент РФ Владимир Путин.