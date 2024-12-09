WP: Перед свержением Асад отказался от сделки с США

Накануне свержения экс-Президент Сирии Башар Асад отказался от сделки с США, которая бы могла сохранить ему пост. Об этом сообщает The Washington Post.

Как рассказал источник издания — бывший дипломат Бассам Барабанди, Вашингтон предлагал Асаду разорвать связи с Тегераном и больше не предоставлять территорию страны для иранских поставок для ливанской шиитской организации «Хезболлах». Если бы это условие было соблюдено, США, по данным источника, обещали поэтапно отменить санкции против Сирии.

Еще более фатальным, как полагают в издании, был отказ от налаживания связей с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который мог сгладить отношения с Дамаском. В обмен он рассчитывал на усилия со стороны Асада по сдерживанию курдских сил и возвращение части сирийских беженцев на территорию республики.

Президент Сирии Башар Асад был свергнут вооруженной оппозицией после продолжительной гражданской войны, длившейся с 2011 года. Наступление повстанцев в провинции Идлиб началось 27 ноября, 30 ноября они взяли второй по величине сирийский город Алеппо, а в ночь на воскресенье, 8 декабря, заняли столицу страны Дамаск.

Асад занимал президентский пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Накануне экс-Президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву.