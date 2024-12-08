ТАСС: Асад с членами своей семьи прибыл в Москву

Асад вместе со своей семьей приехал в Москву. Российские власти предоставила им убежище, пишет ТАСС.

Отмечается, что лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

Как отметили в Кремле, Россия считает необходимым возобновить переговоры насчет урегулирования в Сирии под эгидой ООН.