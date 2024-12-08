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Политика 8 декабря 2024 20:54

ТАСС: Асад с членами своей семьи прибыл в Москву

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Асад вместе со своей семьей приехал в Москву. Российские власти предоставила им убежище, пишет ТАСС.

Отмечается, что лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

Как отметили в Кремле, Россия считает необходимым возобновить переговоры насчет урегулирования в Сирии под эгидой ООН.

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