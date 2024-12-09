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Падение Дома Асадов: прогнозы дальнейшего развития событий в Сирии
Почему в Сирии сменилась власть и к чему это приведет
Всего за одиннадцать дней в Сирии стремительно рухнул 53-летний режим правления династии Асадов. В минувшие выходные был взят Дамаск, а премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали объявил о готовности передать власть представителям оппозиции. Что произошло и какие прогнозы дальнейшего развития событий - в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Режим пал за одиннадцать дней
В воскресенье Генеральный штаб Сирийской арабской армии сообщил своим солдатам и офицерам о падении режима Башара Асада и отдал приказ всем военнослужащим сложить оружие и прекратить сопротивление. Это заявление стало неожиданным для большинства, особенно в свете многолетней борьбы, которую сирийская армия вела против различных оппозиционных сил и террористических групп.
Удивляет то, что армия президента Башара Асада значительно (если не в разы) превосходила повстанцев по количеству и качеству оружия, ее поддерживали бойцы ливанского движения «Хезболла». Кроме того, сирийскую армию поддерживала Российская армия – на территории Сирии действовало оперативно-стратегическое объединение «Группировка войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике» и ЧВК «Вагнер». Тем не менее факт остается фактом: сирийская армия всего за одиннадцать дней бесславно сдала страну вооруженной оппозиции.
События разворачивались стремительно:
27 ноября сирийские оппозиционные группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия») начали наступление на проправительственные силы Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции Алеппо. Также местные оппозиционные силы начали наступление на город Даара на юге Сирии.
29 ноября началась битва за Алеппо, 2 декабря крупнейший город Сирии был полностью взят под контроль Сирийской оппозицией (исламистскими боевиками).
В ночь на 8 декабря Дамаск пал, что ознаменовало конец правления Башара Асада в стране.
«Сирия – это бардак»
Президент США Дональд Трамп оценил сложившуюся ситуацию довольно экспрессивно в своем стиле. Соответствующий пост он опубликовал 7 декабря в социальной сети Truth Social:
«В Сирии происходит полный бардак, но она нам не друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом», — написал Трамп.
Правда эти слова выглядят настоящим лицемерием на фоне поддержки теми же американцами повстанческих сил. Американцы и их союзники оказывают поддержку боевикам в Сирии, заявил 4 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по ситуации в Сирии.
Сам по себе, бардак (по выражению Трампа) в Сирии – это очень сложный многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся весной 2011 года после жестокого разгона президентом Башаром Асадом мирного демократического восстания, и постепенно переросший в восстание против режима Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
В свержении Асада были задействованы не только США, Катар (мечтающий о газопроводе в Турцию через Сирию), Саудовская Аравия и Турция, но и европейские страны, в первую очередь — Франция и Великобритания. Перед ними стояла задача – сколотить что-нибудь более приличное, чем те разрозненные исламистские отряды и полупартизанская племенная вольница, ранее воюющие против режима Асада. И им это удалось, счет, как говорится, на табло.
Почему режим Асада стремительно рухнул?
Поддержка 95,19 % избирателей (при явке 78,64 %), проголосовавших за Башара Асада на выборах президента Сирии в мае 2021 года, оказалась фикцией. Народ Сирии не встал плечом к плечу за избранного, легитимного главу государства, не поддержал его. А безучастно наблюдал, как боевики захватили Дамаск и в столицу Сирии вползло средневековье – по улицам города бегают радикалы и расстреливают тех, кто им не нравится по какому-либо признаку. Кругом погромы, насилие и расправы. Естественно, без какого-либо суда и следствия. Горе побежденным.
То же самое можно сказать и об армии – редко где увидишь примеры такой позорной сдачи территории и бегства.
Почему народ и армия Сирии не защитили режим Асада? Все банально – от жестокого 53-летнего правления Асадов там все устали. Уровень жизни в последнее время в Сирии упал до такого уровня, что факты миграции населения на территорию, контролируемую боевиками, стали носить массовый характер. Боевики хотя бы давали хоть какие-то сносные условия существования.
Можно много говорить об ошибках режима семьи Асадов, которая использовала цензуру, государственный террор, массовые депортации и массовые убийства для удержания власти. Начавшаяся с 2011 года 13-летняя многоуровневая гражданская война, стала последней каплей в чаше терпения сирийского народа – и он сделал свой выбор.
Сирия и Россия
Если собственный народ и собственная армия не хочет защищать свою страну, любые попытки удержать власть в ней обречены. Российские военные покрыли себя славой за последние десять лет на полях Сирии, но что делать, если те, кому помогали, ничего не хотят делать, чтобы переломить ситуацию?
Российские базы в Сирии находятся в городах Тартус и Латакия, которые являются административными центрами одноименных мухафаз (регионов).
Телеграм-канал «Мадам секретарь» весьма доходчиво охарактеризовал потенциальные потери России в Сирии:
«Надо подробнее объяснить. Вся “российская” Африка держится на транспортной артерии через Хмеймим (Иран – Ирак – Сирия – Средиземное море – Африка). Других устойчивых маршрутов по сути нет. Это крупные инвестиции российский госкорпораций в разных странах, перевозка военных, оборудования в Мали и другие страны.
Обратно идет тоже много всего полезного в условиях санкций. Потеря Хмеймима – это потеря не только Сирии, но и всей Африки, где французы и американцы быстро восстановят свои позиции».
С другой стороны, у России сейчас более насущные и важные задачи, нежели те, что стояли десятилетие назад – в первую очередь, на украинском треке. Здесь вопрос приоритетов – что важнее. Тем более, что украинские военные все еще присутствуют в Курской области РФ. Так что не стоит посыпать голову пеплом из-за падения режима Асадов в Сирии, а исходить из объективных реалий. Драмы тут уж точно нет. Кроме того, есть маленькая, гипотетическая возможность сохранить российское присутствие в Сирии и договориться об этом с новыми властями.
Что будет в Сирии дальше?
Сейчас очень тяжело говорить о том, как все сложится – ситуация стремительно меняется на глазах. В Сирии, вероятно, будет создано переходное правительство, подконтрольное «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).
Можно прогнозировать затяжной внутренний конфликт с элементами гражданской войны. Неизвестно, кто именно сможет воспользоваться безвластием в Дамаске и закрепиться. Мы уже видим активизацию Израиля, США, Ирана. Могут подключиться и другие игроки. Конфигурация конфликта на Ближнем Востоке может стать куда сложнее. А саму Сирию начнут раздирать на части пестрая компания самых разных сил и игроков.
Уже сейчас там начинает разворачиваться гуманитарная катастрофа – прогнозируются миллионы беженцев, гуманитарный кризис в самой стране, обострение миграционного кризиса в Европе.
Есть и тревожные прогнозы о новой волне международного терроризма. Эта угроза выйдет далеко за пределы региона и может ударить по самым разным странам.
Во всяком случае, все будет зависеть от новых хозяев Сирии. Именно они теперь будут отвечать за все это и мяч, как говорится, на их стороне.
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