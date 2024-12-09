Падение Дома Асадов: прогнозы дальнейшего развития событий в Сирии

Всего за одиннадцать дней в Сирии стремительно рухнул 53-летний режим правления династии Асадов. В минувшие выходные был взят Дамаск, а премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали объявил о готовности передать власть представителям оппозиции. Что произошло и какие прогнозы дальнейшего развития событий - в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В минувшие выходные был взят Дамаск, а премьер-министр страны объявил о готовности передать власть представителям оппозиции

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Режим пал за одиннадцать дней

В воскресенье Генеральный штаб Сирийской арабской армии сообщил своим солдатам и офицерам о падении режима Башара Асада и отдал приказ всем военнослужащим сложить оружие и прекратить сопротивление. Это заявление стало неожиданным для большинства, особенно в свете многолетней борьбы, которую сирийская армия вела против различных оппозиционных сил и террористических групп.

Удивляет то, что армия президента Башара Асада значительно (если не в разы) превосходила повстанцев по количеству и качеству оружия, ее поддерживали бойцы ливанского движения «Хезболла». Кроме того, сирийскую армию поддерживала Российская армия – на территории Сирии действовало оперативно-стратегическое объединение «Группировка войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике» и ЧВК «Вагнер». Тем не менее факт остается фактом: сирийская армия всего за одиннадцать дней бесславно сдала страну вооруженной оппозиции.

События разворачивались стремительно:

27 ноября сирийские оппозиционные группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия») начали наступление на проправительственные силы Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции Алеппо. Также местные оппозиционные силы начали наступление на город Даара на юге Сирии.

2 декабря крупнейший город Сирии был полностью взят под контроль Сирийской оппозицией (исламистскими боевиками) Фото: © RowanJ LP, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

29 ноября началась битва за Алеппо, 2 декабря крупнейший город Сирии был полностью взят под контроль Сирийской оппозицией (исламистскими боевиками).

В ночь на 8 декабря Дамаск пал, что ознаменовало конец правления Башара Асада в стране.

«Сирия – это бардак»

Президент США Дональд Трамп оценил сложившуюся ситуацию довольно экспрессивно в своем стиле. Соответствующий пост он опубликовал 7 декабря в социальной сети Truth Social:

«В Сирии происходит полный бардак, но она нам не друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Пусть все идет своим чередом», — написал Трамп.

Дональд Трамп оценил сложившуюся ситуацию довольно экспрессивно в своем стиле Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Правда эти слова выглядят настоящим лицемерием на фоне поддержки теми же американцами повстанческих сил. Американцы и их союзники оказывают поддержку боевикам в Сирии, заявил 4 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по ситуации в Сирии.

Сам по себе, бардак (по выражению Трампа) в Сирии – это очень сложный многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся весной 2011 года после жестокого разгона президентом Башаром Асадом мирного демократического восстания, и постепенно переросший в восстание против режима Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

В свержении Асада были задействованы не только США, Катар (мечтающий о газопроводе в Турцию через Сирию), Саудовская Аравия и Турция, но и европейские страны, в первую очередь — Франция и Великобритания. Перед ними стояла задача – сколотить что-нибудь более приличное, чем те разрозненные исламистские отряды и полупартизанская племенная вольница, ранее воюющие против режима Асада. И им это удалось, счет, как говорится, на табло.

Почему режим Асада стремительно рухнул?

Поддержка 95,19 % избирателей (при явке 78,64 %), проголосовавших за Башара Асада на выборах президента Сирии в мае 2021 года, оказалась фикцией. Народ Сирии не встал плечом к плечу за избранного, легитимного главу государства, не поддержал его. А безучастно наблюдал, как боевики захватили Дамаск и в столицу Сирии вползло средневековье – по улицам города бегают радикалы и расстреливают тех, кто им не нравится по какому-либо признаку. Кругом погромы, насилие и расправы. Естественно, без какого-либо суда и следствия. Горе побежденным.

53-летний режим правления династии Асадов рухнул Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

То же самое можно сказать и об армии – редко где увидишь примеры такой позорной сдачи территории и бегства.

Почему народ и армия Сирии не защитили режим Асада? Все банально – от жестокого 53-летнего правления Асадов там все устали. Уровень жизни в последнее время в Сирии упал до такого уровня, что факты миграции населения на территорию, контролируемую боевиками, стали носить массовый характер. Боевики хотя бы давали хоть какие-то сносные условия существования.

Можно много говорить об ошибках режима семьи Асадов, которая использовала цензуру, государственный террор, массовые депортации и массовые убийства для удержания власти. Начавшаяся с 2011 года 13-летняя многоуровневая гражданская война, стала последней каплей в чаше терпения сирийского народа – и он сделал свой выбор.

Сирия и Россия

Если собственный народ и собственная армия не хочет защищать свою страну, любые попытки удержать власть в ней обречены. Российские военные покрыли себя славой за последние десять лет на полях Сирии, но что делать, если те, кому помогали, ничего не хотят делать, чтобы переломить ситуацию?

Российские военные покрыли себя славой за последние десять лет на полях Сирии Фото: © Mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Российские базы в Сирии находятся в городах Тартус и Латакия, которые являются административными центрами одноименных мухафаз (регионов).

Телеграм-канал «Мадам секретарь» весьма доходчиво охарактеризовал потенциальные потери России в Сирии:

«Надо подробнее объяснить. Вся “российская” Африка держится на транспортной артерии через Хмеймим (Иран – Ирак – Сирия – Средиземное море – Африка). Других устойчивых маршрутов по сути нет. Это крупные инвестиции российский госкорпораций в разных странах, перевозка военных, оборудования в Мали и другие страны.

Обратно идет тоже много всего полезного в условиях санкций. Потеря Хмеймима – это потеря не только Сирии, но и всей Африки, где французы и американцы быстро восстановят свои позиции».

С другой стороны, у России сейчас более насущные и важные задачи, нежели те, что стояли десятилетие назад – в первую очередь, на украинском треке. Здесь вопрос приоритетов – что важнее. Тем более, что украинские военные все еще присутствуют в Курской области РФ. Так что не стоит посыпать голову пеплом из-за падения режима Асадов в Сирии, а исходить из объективных реалий. Драмы тут уж точно нет. Кроме того, есть маленькая, гипотетическая возможность сохранить российское присутствие в Сирии и договориться об этом с новыми властями.

Прогнозируются миллионы беженцев, гуманитарный кризис в самой стране, обострение миграционного кризиса в Европе Фото: © РИА Новости

Что будет в Сирии дальше?

Сейчас очень тяжело говорить о том, как все сложится – ситуация стремительно меняется на глазах. В Сирии, вероятно, будет создано переходное правительство, подконтрольное «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России).

Можно прогнозировать затяжной внутренний конфликт с элементами гражданской войны. Неизвестно, кто именно сможет воспользоваться безвластием в Дамаске и закрепиться. Мы уже видим активизацию Израиля, США, Ирана. Могут подключиться и другие игроки. Конфигурация конфликта на Ближнем Востоке может стать куда сложнее. А саму Сирию начнут раздирать на части пестрая компания самых разных сил и игроков.

Уже сейчас там начинает разворачиваться гуманитарная катастрофа – прогнозируются миллионы беженцев, гуманитарный кризис в самой стране, обострение миграционного кризиса в Европе.

Есть и тревожные прогнозы о новой волне международного терроризма. Эта угроза выйдет далеко за пределы региона и может ударить по самым разным странам.

Во всяком случае, все будет зависеть от новых хозяев Сирии. Именно они теперь будут отвечать за все это и мяч, как говорится, на их стороне.