Песков: Решение о предоставлении Асаду убежища принял лично Путин

Владимир Путин и Башар Асад летом 2024 года

Фото: kremlin.ru

Решение о предоставлении политического убежища бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье принял лично Президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

Вместе с тем он уточнил, что «в официальном графике» Путина отсутствует встреча с экс-президентом Сирии.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что Россия не обязана официально объявлять о предоставлении убежища Асаду, и не стал раскрывать место пребывания политика.

Президент Сирии Башар Асад был свергнут вооруженной оппозицией после продолжительной гражданской войны, длившейся с 2011 года. Наступление повстанцев в провинции Идлиб началось 27 ноября, 30 ноября они взяли второй по величине сирийский город Алеппо, а в ночь на воскресенье, 8 декабря, заняли столицу страны Дамаск.

Асад занимал президентский пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Накануне экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву.