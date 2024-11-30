СМИ: Сирийские повстанцы вошли в центральную часть Алеппо

В Сирии повстанцы вошли в Алеппо, второй по величине город страны и столицу одноименной провинции, и достигли его центральной части. Об этом сообщают агентства Associated Press и Anadolu, ссылаясь на местные источники и группы, занимающиеся мониторингом ситуации.

Anadolu со ссылкой на источники замечает, что после трех дней боев участники повстанческих группировок достигли центральной части Алеппо — наступление повстанцев началось 27 ноября. Кроме того, боевики заняли стратегически значимый город Саракиб на юго-востоке провинции Идлиб, находящийся на пересечении автомагистралей М4 и М5.

Ночью в социальных сетях появились фотографии повстанцев из цитадели Алеппо, которую правительственные войска успешно удерживали в ходе боев за город в 2012–2016 годах.

Сирийские войска получили приказ о «безопасном отступлении» из основных районов Алеппо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в Сирийской арабской армии. При этом власти Сирии закрыли аэропорт и перекрыли все ведущие в город дороги.

Вместе с тем, по данным двух источников Reuters, власти России пообещали Президенту Сирии Башару Асаду дополнительную военную помощь. По их информации, «новая техника начнет поступать в течение следующих 72 часов».

Ливанский телеканал Al Mayadeen признает, что повстанцы взяли под контроль более 40% западной части Алеппо. Вместе с тем он утверждает, что за сутки сирийским военным удалось уничтожить более 200 боевиков, а за два дня — в общей сложности около 600.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. Бои за Алеппо велись с 19 июля 2012 до 22 декабря 2016 года и завершились победой правительственных войск и их союзников.

Наступающих сейчас на Алеппо повстанцев возглавляет признанная в России террористической группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

*Альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признан террористической организацией и запрещен на территории России. Группировка признана террористической и в ряде других стран (в частности, в Турции и Соединенных Штатах).