Путин: У террористов нет национальности и будущего — их ждет лишь возмездие и забвение

Террористов, напавших на мирных людей в подмосковном «Крокус Сити Холле», ждет лишь возмездие и забвение, у них нет будущего. Об этом во время своего обращения сказал Президент Владимир Путин. Трансляция велась на федеральном телеканале.

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю», – сказал глава государства.

Он заявил, что верит в непоколебимость и сплоченность российского народа, в его волю, решимость, мужество и силу.

«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – заключил Путин.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.