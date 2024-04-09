Путин решил командировать в Оренбуржье Файзуллина

Президент России Владимир Путин после разговора с главой Оренбургской области Денисом Пакслером принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По результатам <...> беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также уточнил, что речь идет как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые будут установлены в будущем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей и руководителя МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с паводками.

Upd. (14.57): В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность». Позднее в городе произошел еще один прорыв дамбы.

В Оренбурге уровень Урала достиг 864 сантиметров. Глава города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, иначе их начнут вывозить с помощью полиции. Он назвал нынешнее наводнение беспрецедентным (последнее сравнимое по силе, по его данным, случилось в 1942 году).

В Казани проводится сбор помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Из города уже отправили три фуры питьевой воды. Раис Татарстана Рустам Минниханов заверил, что республика поможет пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.