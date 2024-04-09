В Казани проводится сбор помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Татарстанским отделением партии «Единая Россия» объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области.

Сбор проводится на базе Гуманитарного штаба «Мы Вместе», расположенного на улице Горького 12 в Казани.

В качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания, рассчитанные на длительное хранение, средства обогрева, а также школьные принадлежности.

Гуманитарный штаб работает ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера. Связаться для уточнения вопросов, связанных с гуманитарной помощью, можно по телефону +7 917 867 54 28.