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В Казани проводится сбор помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области
Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Татарстанским отделением партии «Единая Россия» объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области.
Сбор проводится на базе Гуманитарного штаба «Мы Вместе», расположенного на улице Горького 12 в Казани.
В качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания, рассчитанные на длительное хранение, средства обогрева, а также школьные принадлежности.
Гуманитарный штаб работает ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера. Связаться для уточнения вопросов, связанных с гуманитарной помощью, можно по телефону +7 917 867 54 28.
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