Путин заслушал доклады губернаторов и Куренкова о ситуации с паводками в трех областях

Президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской области о ситуации с паводками в регионах. Кроме того, свой доклад представил глава МЧС Александр Куренков, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Министр вновь прибыл на место для контроля за проведением работ уже в качестве председателя правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, проживающему в зонах затопления.

Также по итогам телефонной беседы Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию для того, чтобы синхронизировать действия обеих стран по борьбе с паводками и их последствиями.

Напомним, в Оренбургской области из-за поднятия уровня воды в реке Урал введен режим ЧС. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.