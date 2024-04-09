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Путин заслушал доклады губернаторов и Куренкова о ситуации с паводками в трех областях
Президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской области о ситуации с паводками в регионах. Кроме того, свой доклад представил глава МЧС Александр Куренков, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Министр вновь прибыл на место для контроля за проведением работ уже в качестве председателя правкомиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению, проживающему в зонах затопления.
Также по итогам телефонной беседы Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были даны поручения премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию, обеспечить двустороннюю координацию для того, чтобы синхронизировать действия обеих стран по борьбе с паводками и их последствиями.
Напомним, в Оренбургской области из-за поднятия уровня воды в реке Урал введен режим ЧС. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.
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