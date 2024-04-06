Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации работ в зоне затопления. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, руководителю МЧС поручено «незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия».

Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. В зону подтопления попали 4204 жилых дома с населением 10,8 тыс. человек и 13 социально значимых объектов. В зоне затопления были найдены тела трех погибших.

Сегодня вечером стало известно о еще одном прорыве дамбы в Орске, вода начала стремительно поступать в город. Под угрозой затопления оказались поселки Никель, Строителей и Рабочий, их жителей призвали эвакуироваться.

Upd. (21.05): В общей сложности 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Подтоплены более 6 тыс. домов, уже эвакуированы свыше 4,4 тыс. человек. Кроме того, в ночь на воскресенье уровень реки Урал может достичь критической отметки, предупреждают власти региона.

Сегодня в Альметьевске организовали сбор помощи пострадавшим от наводнения в Орске, о чем сообщал «Татар-информ».