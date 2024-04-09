Из Казани отправили 3 фуры питьевой воды пострадавшим в Оренбурге

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил отправить три фуры с питьевой водой для жителей Оренбурга. В составе груза - 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров. Гуманитарная помощь уехала 9 апреля, пишет пресс-служба мэрии города.

Напомним, что ранее градоначальник столицы РТ позвонил мэру Оренбурга Сергею Салмину и спросил о потребностях оренбуржцев, которые пострадали от паводка. Салмин сказал, что горожане сейчас нуждаются в питьевой воде.

Метшин подчеркнул, что Казань не может остаться в стороне и должна помочь Оренбургской области, поскольку у жителей там сейчас критическая ситуация. Мэр столицы РТ сказал, что на главе пострадавшего региона лежит большая ответственность за своих жителей.

«Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области», – пообещал Метшин.

Напомним, в Оренбургской области ЧС произошло из-за поднятия уровня воды в реке Урал. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 см при том, что 930 см – это уже опасная отметка. В результате в регионе оказалось подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений.