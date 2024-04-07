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В затопленном Орске работают более 700 спасателей МЧС России
Более 700 спасателей МЧС России помогают жителям Орска круглосуточно. Спасатели работают на самых сложных участках, передает пресс-служба МЧС России.
«Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки», – указано в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.
В минувший четверг губернатор Оренбуржья Денис Паслер ввел режим ЧС из-за сильного паводка.
«Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры», — пояснил глава области.
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